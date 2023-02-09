民眾祭祖發現家族百年祖墳被盜　12先祖遺骨連同金石玉器全被拿光

▲住在河南鄭州的何家人百年祖墳被盜。（圖／翻攝華商報，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州一名何先生家族埋葬12位先祖的祖墳在1月8日被盜，農曆年期間，家族成員面對空墓穴祭祖氣憤難平。何先生透露，祖上曾是富裕家族，是附近的首富，「大爺爺、奶奶陪葬有金銀首飾。曾祖喜歡收藏玉石煙斗、玉石平光鏡、端硯、金首飾、銀元等，這些陪葬品全沒了。」

《華商報》報導，何先生痛心疾首地表示，這片家族的祖墳，有五六畝地，「這塊地是我們家族的，至少已經100多年了，最起碼上溯到清末，最早從清朝康熙年間就有先輩長眠在那裡，埋葬的有12位先人，具體有我爺爺兄弟三人，爺爺的爺爺，還有再往上的先輩，往上是五代人。」

何先生發現後報警，至今已近1個月，過程中僅有一次接到姐查的電話，透露此案毫無進展。何先生表示，有可能是施工方把渣土包給清運公司，「當地要開發建房，已經把周圍圈起來了，我們這塊地靠北部，快挨著圍牆了。附近主幹道上有監控，如果公安不去調，我們親屬也調不出來。」

讓何先生不解的是，在家族成群不知情的情況下，當地幾靚開發區管委會竟回應，「此地已徵遷，已與墳主溝通，對挖墳之事建議報警。」

對於祖墳被盜一案，當地警方回應稱，已按破壞墳墓立案，目前正在調查，「光是破壞墳墓，這就是違法的，現在先要能找到毀墓者再說，找不到毀墓者也不行。」

