國民黨團哀悼星雲法師圓寂　籲蔡英文專案開放大陸信眾來台弔唁

▲國民黨團向星雲法師默哀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山將於13日在雲居樓舉行頌讚典禮。國民黨立法院黨團今（８日）呼籲蔡政府進入以專案方式，開放星雲法師在中國大陸家屬、友人甚至信徒來台弔唁。

國民黨團8日上午舉行「向星雲大師致敬-蔡政府應准許大陸人士來台悼唁」記者會。記者會一開始，國民黨團總召曾銘宗率黨團書記長謝衣鳯、立委費鴻泰、王鴻薇向星雲法師默哀一分鐘。

曾銘宗指出，《兩岸關係條例》第10條第一項，明文規定大陸地區人民非主管機關許可，不得進入台灣地區；而依照《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》第3條，可藉由社會交流、專業交流、商業活動交流、醫療服務交流、專案許可等5種管道，開放中國大陸民眾進入台灣。但據他詢問陸委會，發現目前前4項都關閉中，唯一可能就是專案許可，而2018年12月前海基會董事長江丙坤過世時，曾專案核准前海協會會長陳雲林來台弔唁。

謝衣鳯表示，蔡英文今年元旦文告提到，疫後恢復健康有序的交流，且維持台海區域和平，是兩岸必須共同面對的責任；2021年國慶演說中，蔡也說維持台海和平穩定是兩岸共同責任，期待兩岸解封後能逐漸恢復兩岸人民間健康有續交流，進而舒緩台海緊張情勢；從此來看，蔡都是希望兩岸人民恢復健康有續交流。

謝衣鳯也說，面對土耳其地震，內政部第一時間協助救援，這是台灣人的美德；如果救援這麼快速，加上宗教自由與共同信仰的高度，希望蔡政府盡速協助兩岸人民能一同弔唁星雲法師。

費鴻泰則表示，佛光山滿謙法師向他提到星雲法師在中國大陸還有家人，也有些信眾想來台灣，因此他要呼籲被星雲法師稱做「媽祖婆」的蔡英文，放下意識形態，以最快捷的流程，讓中國大陸信眾來台禮拜星雲法師，「我想這是佛光山很多人對蔡總統的期許」。

王鴻薇說，這兩天很多民代接到陳情，各地星雲法師的信徒、宗教團體想來台灣弔唁，但由於兩岸之間限制多，所以她要呼籲陸委會應立刻成立專案，短短幾天內針對要追思、弔唁的團體或個人，開放他們申請，否則趕不上2/13的頌讚典禮。王也說，她甚至覺得蔡政府可以跟佛光山聯絡，如果佛光山認為可以過來的團體或個人，陸委會相關單位就應盡快讓他們成行。

記者會最後，曾銘宗代表國民黨團表示，請政府落實蔡英文「疫情後兩岸恢復健康有續交流」的宣示，並以人道主義、宗教交流考量，盡速開放中國大陸民眾來台弔唁星雲法師。