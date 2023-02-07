160萬家中小企業急待協助！　國民黨團籲蔡政府：立即提具體方案

▲國民黨團召開「中小企業亟待協助！請政府立即提出具體方案！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團今（7）日針對三年疫情對中小企業產生的衝擊召開記者會，呼籲政府必須提出具體、有效可行性措施，協助國內160萬家中小企業在疫後振興，並提醒政府，不能只給錢了事，必須拿出幫助中小企業走出困境、提升競爭力、鼓勵企業替勞工加薪等等辦法，唯有穩定發展的中小企業，才會有穩健的社會，帶動整體經濟做出更大的貢獻。

總召曾銘宗表示，疫情期間經濟發展有三特色，大企業相對好、中小企業相對不好；出口相對好、內需相對不好；製造業相對好、服務業相對不好。在中小企業中有80%是服務業，過去三年疫情期間，中小企業受衝擊最嚴重影響最大。

曾銘宗再說，行政院長陳建仁1日拜訪黨團，提到疫後特別預算3800億元，國民黨團質疑其中有1400億元是空白授權，陳建仁解釋會協助中小企業跟弱勢。國民黨團支持，但不能只給錢，給錢容易，有沒有執行能力？有沒有提出好辦法？這才是重點。

曾銘宗表示，中小企業創造超過900萬工作機會，涉及社會穩定，因此國民黨團要求政府，中小企業歷經疫情衝擊影響，又面臨社會轉型及淨零排放重大瓶頸，亟需政府協助。請政府立即提出可行方案，協助160萬家中小企業轉型升級，為國家經濟發展帶來更大貢獻。

書記長謝衣鳳表示，根據經濟部中小企業白皮書顯示，中小企業家數為159.5萬家，銷售額比例佔52.51%，相對大企業家數較少，但銷售額比例較高，但中小企業就業人口，佔有80.37%，約有920萬名基層勞工，雖然中小企業每一家的銷售額佔GDP相對的低，但每一家中小企業所有勞工就業人口，相對影響比較大。

謝衣鳳分析，目前中小企業所面臨人力不足，傳承接班問題。勞動參與率已經連續2年負成長，中小企業在人才競爭上相對劣勢，再加上資深技術人員退休後，以及二代接班的問題，導致經營能力在保存及傳承上出現問題。

謝衣鳳指出，中小企業面臨2050年淨零排放，歐盟已經提出碳邊境調整機制(CBAM) ，2027年所有台灣商品輸歐都要購買CBAM憑證，但根據一項調查，超過4成中小企業對淨零轉型，尚未採取行動，主因無專業人才協助中小企業。這不是政府給預算，中小企業就救得起來，需要整體人才培育，給予積極協助，才有可能在疫情轉型以及未來能源轉型中迎戰這些挑戰，而不是隨便口號，又給了多少預算而已。

財政委會召委費鴻泰表示，國內中小企業約160萬家，占勞工人口比70%以上，政府當然要照顧勞工朋友。行政院計畫將拿出1400億元照顧中小企業，但回頭看看之前，蔡政府到底做了些什麼？根據經濟部中小企業處所提出的中小企業白皮書指出，中小企業數位轉型計畫從2021年講到2022年，問題都一樣，但光是前瞻預算每年均編列13億元，錢花到哪裡去了？是否有針對中小企業對症下藥？

費鴻泰質疑，經濟部爭取250億疫後特別預算為中小企業升級，但如何升級?具體內容和措施為何？過去前瞻預算也編列相同預算，執行成效如何？經濟部必須對外說明，否則國民黨團高度懷疑，蔡政府只照顧自己人，亦如過去連小吃店都可以變身生技公司販售快篩試劑。

費鴻泰指出，蔡英文總統去年底召開經濟國安高層會議，宣示協助傳統產業、中小企業朝向低碳化，經濟部工業局提出「以大帶小」的政策，卻被中小企業質疑是「把錯脈、抓錯藥」，因此再次請問蔡英文總統、陳建仁院長、王美花部長和中小企業處，到底要幫中小企業什麼忙？

藍委賴士葆表示，中小企業家數佔國內企業家數達98%以上，就業人數70%以上，但政府對中小企業照顧不夠，尤其小規模營業人全國約有50萬家，像是住家附近麵攤、麵包店，員工數在3-5人，營業額少，不須開立統一發票，這群企業亟待政府幫忙。賴士葆呼籲，將疫後特別預算中的1400億元所謂強化經濟社會韌性部分，政府拿出30億元，作為免徵110年度營業稅，50萬家的營業稅約30億元，政府可以應付。

國民黨團具體主張，也會提案修法讓中小企業扣抵額增加，鼓勵中小企業為勞工加薪，否則亮麗的經濟成長率，卻造成台灣貧富差距越來越嚴重。

