　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

160萬家中小企業急待協助！　國民黨團籲蔡政府：立即提具體方案

▲▼國民黨團召開「中小企業亟待協助！請政府立即提出具體方案！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「中小企業亟待協助！請政府立即提出具體方案！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團今（7）日針對三年疫情對中小企業產生的衝擊召開記者會，呼籲政府必須提出具體、有效可行性措施，協助國內160萬家中小企業在疫後振興，並提醒政府，不能只給錢了事，必須拿出幫助中小企業走出困境、提升競爭力、鼓勵企業替勞工加薪等等辦法，唯有穩定發展的中小企業，才會有穩健的社會，帶動整體經濟做出更大的貢獻。

總召曾銘宗表示，疫情期間經濟發展有三特色，大企業相對好、中小企業相對不好；出口相對好、內需相對不好；製造業相對好、服務業相對不好。在中小企業中有80%是服務業，過去三年疫情期間，中小企業受衝擊最嚴重影響最大。

曾銘宗再說，行政院長陳建仁1日拜訪黨團，提到疫後特別預算3800億元，國民黨團質疑其中有1400億元是空白授權，陳建仁解釋會協助中小企業跟弱勢。國民黨團支持，但不能只給錢，給錢容易，有沒有執行能力？有沒有提出好辦法？這才是重點。

曾銘宗表示，中小企業創造超過900萬工作機會，涉及社會穩定，因此國民黨團要求政府，中小企業歷經疫情衝擊影響，又面臨社會轉型及淨零排放重大瓶頸，亟需政府協助。請政府立即提出可行方案，協助160萬家中小企業轉型升級，為國家經濟發展帶來更大貢獻。

書記長謝衣鳳表示，根據經濟部中小企業白皮書顯示，中小企業家數為159.5萬家，銷售額比例佔52.51%，相對大企業家數較少，但銷售額比例較高，但中小企業就業人口，佔有80.37%，約有920萬名基層勞工，雖然中小企業每一家的銷售額佔GDP相對的低，但每一家中小企業所有勞工就業人口，相對影響比較大。

謝衣鳳分析，目前中小企業所面臨人力不足，傳承接班問題。勞動參與率已經連續2年負成長，中小企業在人才競爭上相對劣勢，再加上資深技術人員退休後，以及二代接班的問題，導致經營能力在保存及傳承上出現問題。

▲▼國民黨團召開「中小企業亟待協助！請政府立即提出具體方案！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

謝衣鳳指出，中小企業面臨2050年淨零排放，歐盟已經提出碳邊境調整機制(CBAM) ，2027年所有台灣商品輸歐都要購買CBAM憑證，但根據一項調查，超過4成中小企業對淨零轉型，尚未採取行動，主因無專業人才協助中小企業。這不是政府給預算，中小企業就救得起來，需要整體人才培育，給予積極協助，才有可能在疫情轉型以及未來能源轉型中迎戰這些挑戰，而不是隨便口號，又給了多少預算而已。

財政委會召委費鴻泰表示，國內中小企業約160萬家，占勞工人口比70%以上，政府當然要照顧勞工朋友。行政院計畫將拿出1400億元照顧中小企業，但回頭看看之前，蔡政府到底做了些什麼？根據經濟部中小企業處所提出的中小企業白皮書指出，中小企業數位轉型計畫從2021年講到2022年，問題都一樣，但光是前瞻預算每年均編列13億元，錢花到哪裡去了？是否有針對中小企業對症下藥？

費鴻泰質疑，經濟部爭取250億疫後特別預算為中小企業升級，但如何升級?具體內容和措施為何？過去前瞻預算也編列相同預算，執行成效如何？經濟部必須對外說明，否則國民黨團高度懷疑，蔡政府只照顧自己人，亦如過去連小吃店都可以變身生技公司販售快篩試劑。

▲▼國民黨團召開「中小企業亟待協助！請政府立即提出具體方案！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

費鴻泰指出，蔡英文總統去年底召開經濟國安高層會議，宣示協助傳統產業、中小企業朝向低碳化，經濟部工業局提出「以大帶小」的政策，卻被中小企業質疑是「把錯脈、抓錯藥」，因此再次請問蔡英文總統、陳建仁院長、王美花部長和中小企業處，到底要幫中小企業什麼忙？

藍委賴士葆表示，中小企業家數佔國內企業家數達98%以上，就業人數70%以上，但政府對中小企業照顧不夠，尤其小規模營業人全國約有50萬家，像是住家附近麵攤、麵包店，員工數在3-5人，營業額少，不須開立統一發票，這群企業亟待政府幫忙。賴士葆呼籲，將疫後特別預算中的1400億元所謂強化經濟社會韌性部分，政府拿出30億元，作為免徵110年度營業稅，50萬家的營業稅約30億元，政府可以應付。

國民黨團具體主張，也會提案修法讓中小企業扣抵額增加，鼓勵中小企業為勞工加薪，否則亮麗的經濟成長率，卻造成台灣貧富差距越來越嚴重。
 

ET快訊
快訊／數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案
快訊／蔣萬安發錢了！　拍板這補助「加碼多1000元」
快訊／民進黨祭重罰　台南議長邱莉莉、林志展停權3年
台灣汪汪隊來了！5搜救犬土耳其救災　同伴咬雞腿目送：平安回家
選議員變選妃！　陳柏惟堂哥致歉：連累不知情家人
快訊／母子雙載佛光山下撞電桿　媽媽爆頭無呼吸心跳
縱火害3歲女童殞命！媽90%灼傷逃出　忍劇痛大喊：救我女兒
國家隊到土耳其了！首批40人飛行15hrs　伊斯坦堡機場畫面
快訊／堂哥選議員被控劈5女　陳柏惟道歉了
陳柏惟堂哥被爆劈5女　37次不戴套害染病、奪女志工初夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

家長年省1.2萬元！蔣萬安今拍板「加碼準托育補助」　最快下半年上路

快訊／民進黨祭重罰　台南議長涉賄邱莉莉、林志展停權3年

綠批夏立言赴陸「朝共」　胡志強稱敵人變朋友、徐旭東不多表態

麻將最大黨主席將開直播！線上評論時事　盼洗刷麻將污名

民眾黨團反對蔡政府「亂撒紅包」　提4訴求：台電虧損不該全民共享

侯友宜遭嗆「南部沒票」　王金平：票一定有啦！多少問題而已

選議員變選妃！陳柏惟堂哥被爆劈5女　陳玄曄致歉：連累不知情家人

徐巧芯遭批「吵鬧小雞」　沈富雄力挺徐：將來能當總統的人

直擊／備戰南投立委補選　鄭文燦、黨團幹部赴民進黨密商

快訊／堂哥被控劈腿5女　陳柏惟道歉：我理解也同情當事人的傷害

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

家長年省1.2萬元！蔣萬安今拍板「加碼準托育補助」　最快下半年上路

快訊／民進黨祭重罰　台南議長涉賄邱莉莉、林志展停權3年

綠批夏立言赴陸「朝共」　胡志強稱敵人變朋友、徐旭東不多表態

麻將最大黨主席將開直播！線上評論時事　盼洗刷麻將污名

民眾黨團反對蔡政府「亂撒紅包」　提4訴求：台電虧損不該全民共享

侯友宜遭嗆「南部沒票」　王金平：票一定有啦！多少問題而已

選議員變選妃！陳柏惟堂哥被爆劈5女　陳玄曄致歉：連累不知情家人

徐巧芯遭批「吵鬧小雞」　沈富雄力挺徐：將來能當總統的人

直擊／備戰南投立委補選　鄭文燦、黨團幹部赴民進黨密商

快訊／堂哥被控劈腿5女　陳柏惟道歉：我理解也同情當事人的傷害

搶出國！111年國際線「載客數增465％」　春節出入境創近3年新高

北市「8家情人節住房優惠」開露營車出遊！單身狗也有聯誼、抽獎

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

全聯草莓季必買清單！新品「草莓生乳捲、草莓雙餡銅鑼燒」超罪惡

快訊／陽信銀行數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救2hrs不治　勒令停工最高罰30萬

曾槍擊仇家！高雄砸車押人「紅豆仔」作風彪悍　明仁會南部要角

父母死後「屍體爛在家」！她謊稱雙親年邁不便見客　警秒識破

家長年省1.2萬元！蔣萬安今拍板「加碼準托育補助」　最快下半年上路

陸官方首批土耳其地震1.77億元緊急援助　含救援、醫療隊及物資

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

國安會官員出境耍官威機場咆哮　總統府道歉了

國安會處長「機場咆哮拍桌」　提前飛出去還事後補登

柯文哲備戰總統　新光大公主幕僚不長眼遭嗆

搭公務車蹺班玩樂報公帳　行政院閣員回應了

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

快訊／堂哥被控劈腿5女　陳柏惟道歉：我理解也同情當事人的傷害

志工變後宮！陳柏惟堂哥被爆劈5女　受害者控逼看A片、害人染病

台灣搜救隊出發　40人、3搜救犬赴土耳其

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

八軍團二兵休假社群留負面訊息　軍方隨家屬急尋憾車內自傷不治

選議員變選妃！陳柏惟堂哥被爆劈5女　陳玄曄致歉：連累不知情家人

國民黨北市立委可能名單曝光！　她點名羅智強出戰「士林大同」區

台灣第二批搜救隊今出發　90人赴土耳其救災

誰安排柯文哲「站最邊邊」？　藍議員看中央新聞稿怒：硬要欸

更多熱門

相關新聞

夏立言訪陸為2024？　國民黨團「嚴肅澄清」：想像太豐富

夏立言訪陸為2024？　國民黨團「嚴肅澄清」：想像太豐富

國民黨副主席夏立言8日將率團出訪中國大陸，行程將見大陸國台辦主任宋濤；外界質疑此行涉有「重要政治任務」，甚至是在為國民黨2024總統大選布局。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗今（7）日澄清，距離大選還有1年多，這樣的想像力太豐富，跟2024總統大選沒有任何關係。

林奕華向國民黨團道別　明就任台北市副市長

林奕華向國民黨團道別　明就任台北市副市長

中小企業受疫情衝擊嚴重　行政院： 協助補貼貸款

中小企業受疫情衝擊嚴重　行政院： 協助補貼貸款

駁特別預算案空白授權！　陳建仁曝1400億元規劃

駁特別預算案空白授權！　陳建仁曝1400億元規劃

國民黨團：普發1萬！黨團馬上簽字！

國民黨團：普發1萬！黨團馬上簽字！

關鍵字：

中小企業國民黨團蔡政府

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

小甜甜離婚後第1個過年「最新近況曝」！遭老公友攻擊

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面