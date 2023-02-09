轎車違規左轉遭撞翻「女乘客亡、騎士重傷」　駕駛賠350萬換緩刑

▲轎車被機車撞翻，女乘客傷重不治，機車騎士重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者劉人豪／台南報導

39歲楊姓男子開車載女性友人，在台南台17線道欲左轉84線向東行時，違規左轉遭吳姓機車騎士側撞翻覆，造成女性友人死亡、吳男重傷。事後楊男賠350萬與受害家屬和解，台南地方法院依過失致人於死罪，判楊男有期徒刑6月，緩刑2年。

該起車禍發生在2021年4月29日晚上8時51分許，楊男開車載黎姓女子，在台17線道由北向南欲左轉84線向東行，至肇事路口時，未依照左轉保護指示方向號誌先行左轉，而22歲吳男騎機車由台17線道南向北直行，側撞到楊男車子右側乘客座，造成自小客車翻覆。

▲經鑑定，楊男於直行、右轉箭頭綠燈時段逕行左轉，為肇事主因；吳男超速行駛禁行機車道，為肇事次因。（圖／記者林悅翻攝）

其中黎女傷重於當天深夜宣告不治死亡，楊男輕傷，經包紥後己無大礙，騎機車的吳男重傷送醫，雙方經醫院抽血檢測及實施吹氣酒測值均為0mg/L。

事故經送鑑定後，鑑定意見認為楊男未依號誌指示行駛，於直行、右轉箭頭綠燈時段逕行左轉，為肇事主因；吳男超速行駛禁行機車道，為肇事次因。

▲警方提醒行經路口時除了要減速慢行，務必要注意號誌。（圖／記者林悅翻攝）

法院審酌，楊男犯後坦承犯行，並與吳男、黎女家屬和解，且賠償吳男350萬，足認楊男積極彌補，台南地方法院依過失致人於死罪，判楊男有期徒刑6月，緩刑2年。可上訴。