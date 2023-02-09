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朱雪璋砍傷「深海閻王」偷渡逃亡！前妻涉藏匿人犯　判拘役40天

▲▼▲日前朱雪璋出庭，便多次強調對方提出求償4000萬金額過高，這次出庭稍稍動怒，法官勸他「草螟弄雞公」。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

▲朱雪璋設局砍傷「深海閻王」，還挑斷其腳筋。（圖／資料照）

文／中央社

（中央社記者林長順台北9日電）台北市前里長朱雪璋於民國105年間持刀砍傷王姓男子，朱雪璋當時的妻子吳姓女子涉嫌藏匿人犯，台北地院判拘役40天，得易科罰金。可上訴。

朱雪璋於105年2月間不滿王姓男子在他經營的道場前拍攝挑釁照片，透過臉書以切磋武藝之名邀請王男，另方面則找來超過20人埋伏於道場樓梯間，王男當天晚間與蔡姓友人等人赴約。

朱雪璋見王男拿出手機直播，命人取走手機並摔在地上。吳女隨即呼喊通知埋伏的友人，眾人分以手腳或持鋁棒、木劍圍毆王男等人。朱雪璋甚至拿出刀具，朝已跪在地上的王男左肩、背部、左小腿揮砍。

最高法院依重傷未遂罪判處朱雪璋6年徒刑，吳佩樺被依傷害罪判處5月徒刑，其餘共犯分處2月到6月不等徒刑，全案確定。

朱雪璋獲悉判刑定讞後，109年5月21日前往桃園機場，稱要前往中國探親，但他遭境管而被移民署攔阻出境，隨即轉至南部偷渡到中國，隨後遭中國公安逮捕，刑事局押解返台歸案。

台北地檢署查出，吳女在朱雪璋逃亡期間，涉嫌藏匿朱男等待偷渡船隻，去年依藏匿人犯罪起訴吳女。

台北地方法院審理後，審酌吳女犯後坦承犯行，態度尚可，且行為時與朱雪璋為配偶關係，為圖利朱雪璋而犯本罪，依刑法第167條規定，減輕其刑，判處吳女拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。

▼朱雪璋前妻吳女。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 朱雪璋妻子吳珮樺涉藏匿人犯10萬交保，降保2萬。（圖／記者劉昌松攝）

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