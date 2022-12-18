獨／曾遭朱雪璋斷腳筋　教練猥褻女童「定罪關鍵」曝光

▲國內知名格鬥選手、綽號深海閻王的王毓霖曾代表台灣參加國際柔術賽事，卻因猥褻女童遭判刑。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／基隆報導

基隆地區某國小去年4月9日傍晚18時許發生一起年僅12歲的國小女學童參加課後才藝柔術課程，遭王姓柔術教練留下收拾教室；結果王姓柔術教練居然出手強拉女學童到身邊、抱在雙腿上，並強制親吻女童臉頰、嘴唇，期間不斷用手觸摸女童臀部，女童當場驚嚇，返家後告訴母親遭教練強吻襲臀，家屬憤而向警方報警求助，警方事後約談涉案王姓柔術教練到案。

經檢警證實，涉案強制猥褻年僅12歲國小女童的王姓教練，就是2016年2月與台北市大安區光信里長朱雪璋相約比武、遭朱設局圍毆斷腳筋的國內知名選手，柔術道館負責人、綽號「深海閻王」的柔術教練王毓霖。

據警方調查，女童向女警表示，她在學校柔術課程結束後，被教練以共同整理教室為由留下，遭教練拉到身邊，並將她抱起放在雙腿上，女童想離開卻無法掙脫，遭到教練強吻臉頰嘴唇，女童稱「我不喜歡這樣」，結果慘遭王男繼續襲臀得逞，當晚19時許女童返家後向母親報告此事，在父母陪同下報警求助。

基隆警方不敢大意，請婦幼隊專責女警協助女童還原被害過程後，報請基隆地檢署婦幼專責檢察官指揮，事後約談王男到案說明。王毓霖在警詢中表示：「是女學生主動親吻他臉頰，我被親吻後轉頭，嘴唇才會不慎劃到女學生嘴巴。」

但被害女學生家長發現，從當天上完柔術才藝課後，女學童就對靠近男同學或其他男性會相當排斥緊張，不若以往自然；甚至在家中看到電視劇中男女接吻畫面就會轉頭避開，且整天悶悶不樂，讓家人相當憂心。

王毓霖到案後說法與被害女學童差異甚大，檢察官在案發當晚接獲女學生指控遭王男強吻襲臀猥褻後，立刻指示警方對女童臉頰、嘴唇進行DNA核酸採樣，並緊急送往刑事局鑑識中心檢驗，王毓霖到案後，檢方也要求採取DNA樣本進行比對。

案經刑事局鑑識人員5月間透過生物鑑識技術，檢立女童臉頰、嘴唇生物檢體樣本查驗，證明女學童嘴唇棉棒驗出另一組男性DNA-STR Y染色體型別；並在收到基隆警方追加採驗的王毓霖DNA樣本後，7月刑事局鑑識中心報告出爐，確定該組男性Y染色體DNA-STR型別與柔術教練王毓霖相符。

另外檢警根據被害女童家人反映，女童遭襲臀強吻後的身心狀態，事後調閱被害女童學校，從猥褻案發後的輔導室對當事人的身心輔導評估報告：證明女童事後身心情緒反應異常、學習能力均有明顯下滑；顯示該女童自陳遭柔術教練強制猥褻真實性頗高，基隆地檢署今年4月底認定王毓霖觸犯刑法第224條之1款「對於未滿14女子強制猥褻罪」提起公訴，法官認為王男涉案情節明確，判處有期徒刑1年6月，全案仍可上訴。

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