陪朱雪璋苦等漁船偷渡1個月　曾為夫淚灑北檢...藏匿人犯罪起訴

▲朱雪璋妻子吳珮樺涉藏匿人犯遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市光信里前里長朱雪璋，因斷人腳筋被依重傷害遭判刑定讞後潛逃大陸，檢警在朱被遣返回台後持續追查，原來朱妻吳佩樺一路陪伴朱躲在南部，苦等1個月才送朱上船偷渡對岸，不過由於吳佩樺先前戶籍在新北市，台北地檢署去年偵辦後，將吳佩樺移轉管轄，最近吳佩樺戶籍又遷回台北市，檢察官調查後依藏匿人犯罪嫌起訴她。

朱雪璋在2016年2月間，與綽號「深海閻王」的王毓霖相約比武，朱卻在道館埋伏20多人偷襲砍斷王的腳筋，最高法院2020年5月依重傷害罪判朱6年徒刑，判決定讞隔天，朱和妻子吳佩樺企圖搭機離台，遭海關攔下後人間蒸發。

原來朱得知自己被限制出境後，找上黃姓徒弟等人協助，租車南下躲避，朱雪璋和妻子先在嘉義入住汽車旅館，後來就近租屋苦等約1個月，終於聯繫上願意協助偷渡的王姓船東、温船長，在6月間從高雄興達港搭舢舨出海，跳上台灣漁船再接駁大陸漁船，從廈門偷渡上岸。

▲朱雪璋遭潛返回台後已入監服刑。（圖／資料照）

檢警當時掌握朱雪璋行蹤後，同年9月就透過「兩岸共打」模式，將朱遣返回台發監執行，同時追查朱的逃亡路線，當時當時朱妻吳佩樺遭拘提到案後，被檢察官諭令10萬元交保候傳，因籌不出保金降為保金2萬元，當時她離開台北地檢署時，還在大批媒體前崩潰痛哭。

檢察官調查後認為吳珮華戶籍在新北市，協助朱雪璋偷渡犯行也不在台北市，因此申請移轉管轄，2021年偵結時，僅起訴協助轉匯80萬元生活費給朱的陳姓學長，並已由法院依藏匿人犯罪判刑4月，得易科罰金，檢察官調查後，依藏匿人犯罪嫌將吳女起訴。