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設局砍斷「深海閻王」腳筋判6年　朱雪璋沙發藏兵器再判拘55天

斷人腳筋判6年定讞！朱雪璋落跑被通緝　大膽打卡「三峽墓園」曝行蹤

▲朱雪璋因重傷害案件遭判刑6年定讞後，因違法持有刀械再判拘役55天。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／台北報導

台北市光信里前里長、自稱明朝開國皇帝朱元璋第19代孫的朱雪璋，在2016年2月間與綽號「深海閻王」的王毓霖相約比武，設局埋伏20多人將王的腳筋砍斷，被因重傷害罪判6年定讞。而檢警在同年3月前往朱的道館搜索時，又查獲各式刀械13把，依槍砲彈藥刀械管制條例查扣非法刀械並起訴，台北地院再判朱拘役55日，沒收管制刀械1支。

朱雪璋與「深海閻王」王毓霖早有嫌隙，兩人在2016年2月間相約在道館比武，朱竟埋伏20多人偷襲並砍斷王的腳筋，檢警在同年3月23日上午前往朱的道館兼住處搜索，一共查扣13把各式刀械。其中在沙發夾層中搜出的一把長17公分、外型似民俗長槍槍頭已雙面開鋒之刀械，送主管機關鑑定後認定違反《槍砲彈藥刀械管制條例》。

▲▼朱雪璋押解返台 。（圖／記者李毓康攝）

▲朱雪璋押解返台 。（圖／記者李毓康攝）

法院在2020年5月將前案依重傷害罪判朱雪璋6年定讞後，為躲避入獄，隔天即和妻子企圖搭機離台被海關攔下，之後又人間蒸發遭到通緝，但檢警循線查出朱偷渡到中國，在2020年9月透過「兩岸共打」模式將朱遣返回台。

而發監執行後，檢察官將鑑定結果另依槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴，法院開庭審理時朱坦承持有，考量他已入監服刑並自白犯罪，判拘役55日，可易科罰金5萬5000元，仍可上訴。

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