快訊／連6降！本土+20572「比上周少23.2%」　增45死

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連6天下降！中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增土20572 例本土個案及348例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20572例本土病例，比上周同日減少約23.2%。個案分布為新北市(3,990例)，臺中市(2,566例)，高雄市(2,495例)，桃園市(2,259例)，臺北市(1,885例)，臺南市(1,743例)，彰化縣(968例)，新竹縣(647例)，新竹市(522例)，屏東縣(515例)，苗栗縣(456例)，雲林縣(450例)，基隆市(425例)，宜蘭縣(416例)，南投縣(311例)，嘉義縣(251例)，花蓮縣(251例)，嘉義市(186例)，臺東縣(118例)，金門縣(55例)，澎湖縣(50例)，連江縣(13例)。

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▲2/9新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月5日至2月5日，死亡日期介於今年1月13日至2月6日。

指揮中心說明，今日新增348例境外移入個案中，為170例男性、177例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月9日至2月8日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲2/9本土病例分析。（圖／指揮中心提供）