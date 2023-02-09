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接待美台商會訪團　游錫堃：盼台美早日簽訂BTA

▲▼立法院長游錫堃接見美台商業協會榮譽主席伍佛維茲等一行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃接見美台商業協會榮譽主席伍佛維茲等一行。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃9日接見美台商業協會榮譽主席伍佛維茲（Amb. Paul D. Wolfowitz）時表示，上個月「台美21世紀貿易倡議」第二輪談判才剛結束，期待能早日達成共識，也期待台美能夠早日完成BTA的簽訂。他也說，中國並非一個可信賴的國家，民主自由與經貿發展息息相關，台灣是全球產業鏈重組過程中不可或缺的一環。

游錫堃今天表示，美國是台灣最堅實的民主盟友，也是最重要的經貿夥伴，台灣是美國第8大貿易夥伴，美國是台灣第2大貿易夥伴，根據統計，2021年台美雙邊貨品貿易金額達1048億美元。另外在投資方面，近5年台美相互投資金額較前5年增加逾2倍，顯現雙邊的商業互動越來越頻繁、愈來愈緊密。

游錫堃說，過去3年，受到新冠疫情影響，全世界經貿發展受到激烈的衝擊，全球供應鏈也重新洗牌，然而，在劇烈變動中，不變的是台灣與美國持續推動「台美科技貿易暨投資合作架構」及「台美21世紀貿易倡議」等合作的決心，在台美雙方過去密切合作的基礎與堅強的決心之下，上個月「台美21世紀貿易倡議」第二輪談判才剛結束，期待能早日達成共識，也期待台美能夠早日完成BTA的簽訂。

游錫堃並指，中共經濟崛起之後，「對內壓迫、對外擴張」，其霸權本質及天朝心態不值得信賴，前幾天美國貿易代表署新公布的報告指出，全球仿冒品光是中國就佔 75%，而且微信是最大流通平台之一，這不僅傷害美國勞工的經濟安全，也破壞貴國所制訂公平及包容的貿易政策，而且中國竊取商業機密、航空、航太和奈米技術等亦時有所聞，3年前新冠肺炎爆發、各國與病毒抗戰時，亦發現中國駭客大舉進攻醫院、實驗室、藥廠、公衛部門，試圖竊取肺炎研究情資與智慧財產等，在在顯示中國並非一個可信賴的國家。

游錫堃說，民主自由與經貿發展息息相關，全球民主陣營需要建立安全又值得信賴的夥伴關係，台灣是一個重視民主、自由、人權的法治國家，是全球產業鏈重組過程中不可或缺的一環，台灣樂意與各國積極合作交流、建立更密切的經濟夥伴關係。

▲▼立法院長游錫堃接見美台商業協會榮譽主席伍佛維茲等一行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院長游錫堃接見美台商業協會榮譽主席伍佛維茲等一行人。（圖／記者屠惠剛攝）

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