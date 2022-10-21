陽明交大校徽初選出爐　入選作品超像「麻將三筒」遭諷三點全露

▲入圍陽明交大新校徽徵選初選9件作品，三個圓點（圖最上方中間）作品引發熱議。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

陽明交通大學從7月起公開徵選校徽，總計有181件作品參選，19日公布9件入選作品，其中一件作品竟然只有「3個圓點」，引發網友熱議，有人說「像麻將的3筒」，或說「這個來亂的吧」，更有網友直言：「我看以後直接在你面前三點全露了」。

陽明交大在今年7月公開徵選校徽，而陽明大學希望新校徽優先保留單蛇杖與翅膀的元素，具真知力行與仁心仁術意涵，交通大學則是希望保留校徽中的齒輪、鐵鎚、書本，總共收到181件作品參賽，19日在臉書公布新校徽初選結果，總共有9件作品入選。

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▲陽明交大舉辦新校徽徵選，共9件入圍初選。（圖／陽明交大提供）

特別的是，在這9件通過初選作品中，其中一件作品竟然只有「3個圓點」，根據設計者說明，新校徽由三個顏色的圓點組成，「兩點連成一線，是陽明和交大在合校前的各種交流與合作；三點連成一面，象徵陽明交大在新設合併後共同攜手向前。」

不過，這個「三圓點」作品入圍初選，引發網友熱議，有的網友直呼「這個是三筒嗎？」還有網友說，或說「這個來亂的吧」，但仍有網友回應「唯一支持」，更有網友直言：「我看以後直接在你面前三點全露了」。

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