「最喜歡姊姊了」鮮肉KTV愛撫人妻挨告　他有給錢…法官判夫敗訴

▲新竹男子花1萬元和人妻上KTV包廂親熱，事後挨告性侵，還被她丈夫怒告侵害配偶權。（示意圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名男子阿軒(化名)看直播認識人妻小香(化名)，以1萬元為代價，約她到KTV熱吻、愛撫，事後被控強制性交，還被小香的丈夫提告侵害配偶權。強制性交部分經檢方處分不起訴，另新竹地院審理，認為小香收錢後自願和阿軒親熱，兩人並無感情交往，阿軒並無侵害配偶權，判人夫敗訴。

人夫指控，阿軒經由Up直播軟認識他老婆小香後，明知道她是人妻，還在去年3月傳送「找旅館」、「妳都不怕我吃了你嗎」、「弟弟最喜歡姐姐了」、「姐姐抱抱」等曖昧簡訊給她，還約她到KTV見面唱歌，唱到晚上11點，先硬塞1萬元給小香，再壓著她用手指強上得逞，已侵害他配偶權，他要求償20萬元。

阿軒則喊冤說，小香有先傳訊告知他花多少錢可以摸她身體，他也給她1萬元了，且小香控訴他性侵一事，也經檢方調查處分不起訴。

法官指出，人夫指控阿軒強制性交他老婆，但沒提出任何證據，另阿軒雖坦承有親吻小香，並撫摸她的胸部、下體，但強調是在小香的同意下進行，小香在偵查中也提到有拿到1萬元，她雖表示是阿軒硬塞、打算還他，但無法交代清楚還款過程，也聲稱自己手機對話遭刪除。

法官認為，小香收了錢後同意和阿軒親吻、愛撫，並不涉有感情的交往，難認阿軒有侵害配偶權，判人夫敗訴，全案還可上訴。