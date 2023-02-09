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回報921恩情「台灣祈福又捐款」　土耳其代表：感動到說不出話

▲▼台北土耳其貿易辦事處代表Muhammed Berdibek 。（圖／翻攝駐台北土耳其貿易辦）

▲台灣為土耳其災情祈福。（圖／翻攝駐台北土耳其貿易辦）

記者鄒鎮宇／綜合報導

土耳其與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，造成兩國已超過1.1萬人死亡、5萬多人輕重傷，失蹤人數難以估計。台灣捐款200萬美元、外交部開設的捐款帳戶也湧入破千萬的捐款。對此，台北土耳其貿易辦事處代表Muhammed Berdibek於8日表示，「謝謝台灣伸出援手幫助我們。」

土耳其發生強震後，台灣先派遣130名搜救、醫護人員及5隻搜救犬救援，政府及民間的捐款也將幫助當地建設等。此外，全聯為了感謝土耳其在921大地震中的幫忙，也將土耳其OUCHHH創意新媒體團隊打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾更改播放畫面，以每30分鐘一次播放「Pray for Türkiye 為土耳其祈福」，藉此幫土耳其祈福。

▲▼台北土耳其貿易辦事處代表Muhammed Berdibek 。（圖／翻攝駐台北土耳其貿易辦）

▲▼台北土耳其貿易辦事處代表Muhammed Berdibek （上圖）。（圖／翻攝駐台北土耳其貿易辦，下同）

▲▼台北土耳其貿易辦事處代表Muhammed Berdibek 。（圖／翻攝駐台北土耳其貿易辦）

Berdibek於8日到祈福區，接受祝福並向台灣感謝。他說，公布土耳其的物資需求後，已收到2800多通的郵件及電話，讓他覺得非常不可思議，非常感激台灣人的愛心及善良。

在看到總統蔡英文將賑災援款提高至200萬美元、派遣救難隊，民間善款也不斷湧入的情況下，Berdibek一度感動到說不出話來，「我唯一能說的話就是，謝謝」。

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