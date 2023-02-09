搭機1動作被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

▲近期許多民眾出國。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享搭飛機時，把占用自己位置的行李往旁撥開，被一名女乘客訓斥「別壓壞了我的東西」！他呼籲，請大家出國時抱持同理心，不要占用別人的行李空間，當個有水準的台灣人。

施景中近日到日本北海道旅遊，他8日從新千歲機場要搭機返台，有感而發在臉書說，幾天前醫院同事在機場搭機回國，碰到一些不愉快的事，「她到飛機上的時候，發現頭頂上的行李位置，都被附近的台灣旅客占用光了，她向他們提出請求請不要占用。結果反而被對方母女一起嗆，說你也可以放別人的位置啊。」

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▲▼飛機上方行李櫃。（示意圖／記者蔡玟君攝）



「回想以前我出國的時候，也碰過類似的事情。」施景中回憶，「當我把占用我位置的行李往旁撥開，也被她訓斥，叫我不要壓壞了她的東西。請大家出國的時候，抱持同理心，不要占用別人的行李空間，當個有水準的台灣人。」他也提到，但這次買商務艙機票回去，應該不會碰到這種事情了。

對此，有網友留言，「唉…沒有『不要造成別人困擾』的心情的人真的很…所以我只能提早登機，或除了免稅店買的東西之外都托運。」

也有人提到，「就我所知，位子上方的行李空間是共用，不是坐那邊的人才能用，如果找不到地方放行李就找空姐幫忙，私自移動別人的行李容易引起誤會」、「請空姐或空少喬一下就好，台灣鯛難講理，且說真的，除非坐單走道機種，不然位子頭上位置真的不一定是你的。」

一名網友則說，「我分享一下我的方法，我看沒位置，我就會請空服人員處理，要吵讓空服人員去和那些人吵，他們如果真的喬不出空間，會幫乘客免費托運。祝福大家出遊愉快，不要受一些雜事影響心情。」

▼有網友表示，行李空間沒位置，就請空服員處理。（示意圖／記者周宸亘攝）

