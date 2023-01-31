台人寧願出國也不要國內旅遊！過來人點出致命關鍵：不只住宿問題

▲台人寧願出國旅遊，也不願在國內玩，許多過來人點出關鍵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多旅遊景點，不過比起在國內玩，更多民眾偏好出國旅遊。對此，就有男子感到好奇，究竟是發生什麼問題，讓民眾對國內旅遊興致缺缺、反而是一窩蜂跑到國外，貼文引發討論後，也有許多網友點出關鍵，除了住宿以外，還有很多其他問題。

這名男子在PTT表示，今年春節因為需要輪班，只有前幾天休假，沒有辦法好好出國放鬆，於是揪了三五好友，想要在台灣一起逛逛，卻沒有人願意同行。

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男子感到納悶，台灣明明有山有海、風景不錯，購物也相當便利，吃的東西十分多樣，還有許多便利商店，更不用說語言通用、治安良好及不必辦護照等優點，與出國相比無疑好了許多。

▲許多網友認為，除了住宿有問題以外，還有交通、重複性、環境髒亂等問題，大幅降低民眾國旅的意願。（示意圖／免費圖庫Pexels）



不過，明明出國旅遊語言不通、飲食習慣不同，購物上也十分不方便，仍有許多人趨之若鶩，本島只去過畢業旅行、親戚家，讓他感到十分好奇，國內旅遊業究竟出了什麼問題，才讓大家國旅意願如此低迷，「有卦嗎？」

貼文曝光後，有許多網友點出國內旅遊的缺點，「台灣人不是捨不得花錢，是你品質太差」、「地小人多，塞車就塞死了。當然出國」、「離開台北市區，大眾運輸不方便」、「XX觀光工廠，花樣又不多」、「沒特色啊！從南到北都差不多」、「交通亂，容易出車禍；公廁少又髒！」

此外，除了上述的問題，同樣有人點名住宿，幾乎是台灣國旅的最大毒瘤，「住宿是最大毒瘤，賺得太噁心」、「住宿一個晚上8000，真的智障才會住」、「住宿費用貴到不合理，沒有相對應的品質」、「住宿爆幹貴，品質沒有跟上價格」、「住宿削盤子。」