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媽送「特斯拉+4.8萬現金」生日禮物！16歲女竟怒嗆：為何不是賓士

@neshieslife2340 Surprised my daughter with her sweet 16 gift and she didn’t even like it I’m so piss right know I can’t stand a ungrateful kids! #spoiledkids#momlife #viralvideos original sound - Neshie’s life

記者閔文昱／綜合報導

父母送汽車當生日禮物，在外人看來是再羨慕不過的事，然而美國一名媽媽近日準備了一輛全新特斯拉外加1600美元（約新台幣4.8萬）的現金，當做女兒16歲的生日禮物。沒想到女兒看到後卻相當不領情，不僅稱1600美元「是小錢」，還責備媽媽不是送她所喜歡的賓士，誇張行徑引發網友一陣砲轟。

綜合外媒報導，這名媽媽近日將送禮經歷PO上TikTok，只見她先是興奮地展示了停在家門前的一輛全新黑色特斯拉，上頭還綁了氣球、彩花等裝飾品，接著便走進屋內，將蒙上雙眼的女兒引導出門外，打算紀錄下女兒看到這份16歲生日禮物時所露出的驚喜反應。

▲美國一名媽媽送女兒特斯拉，卻遭嗆「這是最糟糕的生日」。（圖／翻攝自TikTok／@torneshia2340）

▲美國一名媽媽送女兒特斯拉，卻遭嗆「這是最糟糕的生日」。（圖／翻攝自TikTok／@torneshia2340，下同）

然而，女兒摘下眼罩後卻顯得一臉失望，並開始抱怨「我不喜歡電動車，我想要的是粉紅色賓士（Mercedes-Benz）而不是特斯拉」。媽媽雖連忙解釋，自己買不起該款賓士，只能買特斯拉，並透露擋風玻璃前的信封袋裡還有1600美元的現金，不過女兒仍不領情，留下一句「這是史上最糟的生日」後就返回屋內。

▲美國一名媽媽送女兒特斯拉，卻遭嗆「這是最糟糕的生日」。（圖／翻攝自TikTok／@torneshia2340）

對此，媽媽也在文中痛批，女兒忘恩負義的行徑令她相當生氣，而影片曝光後更引爆網友怒火，紛紛留言「請把這些錢拿回來並花在自己身上」、「把車賣了讓女兒自己買」、「希望這只是演的，不然妳女兒的未來一定會很慘」、「這種女兒不值得任何禮物」、「妳女兒太可怕了，我會把我所有送她的東西都拿回來」。

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