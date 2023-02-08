　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東鹽埔土雞場確診感染禽流感　緊急撲殺1萬525隻雞

▲鹽埔土雞場感染禽流感，進行撲殺 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼鹽埔土雞場感染禽流感，進行撲殺 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物防疫所於2月4日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報，指飼養雞隻有異常死亡，即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將該場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，於今(8)日經試驗所確認混合感染H5N1及H5N2亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺1萬0525隻紅羽土雞（約66日齡）。

動防所李永文所長表示，本案例是今年本縣第2起案例，動防所已同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3-5公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

▲鹽埔土雞場感染禽流感，進行撲殺 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

近期受輻射冷卻影響本縣日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者應適時開啟禽舍保溫設備，同時維持防鳥設施正常運作，並採統進統出的飼養模式，落實場區各項門禁管制，人員、車輛、運輸載具及器具進出也應澈底消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率。

動防所也呼籲養禽業者配合動物防疫機關監測採樣，並每日自主觀察場內家禽健康狀況，如發現異常情形，請立即通報防疫機關即時處理，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

▲鹽埔土雞場感染禽流感，進行撲殺 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

ET快訊
快訊／地牛翻身！18:50發生有感地震　台北搖晃
胡瓜東京被求合照　轉頭震驚：妳怎麼在這！
幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全乖乖退關回家
雪崩式降溫！強冷空氣襲台「一天驟降10°C」
隋棠發文甩惡鄰標籤！　他見「3手法」絕了
隋棠鄰居只住7年「花這金額買下」　鄉民秒懂：難怪這麼氣
恐怖空拍畫面曝光　土耳其強震「大樓粉碎變形」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

王偉忠的餐廳遭小偷　收銀機7萬6千元被一掃而空

女業務吞2萬保費！害客運司機「車禍沒理賠」　檢察官要她賠13萬

又見水鹿台74甲遭路殺慘死！　「車頭全毀」駕駛崩潰：怎麼會有鹿

喜開珍藏BMW M3出遊…慘遭「柯博文」刮花！心痛畫面曝光

桃市特搜大隊整裝待發　張善政：準備好了！隨時可前往土耳其

屏東鹽埔土雞場確診感染禽流感　緊急撲殺1萬525隻雞

休旅車開機慢車道　機車騎士叭兩聲提醒...路怒症駕駛痛罵三字經

噁司機扮星探徵麻豆！逼高中妹拍片　還要她「淫蕩點」...下場曝

16歲兒遭槍殺！媽媽控警諷「原住民就是要錢」　所長委屈還原對話

國2驚悚事故最新視角曝！轎車遭水泥車翻覆壓扁　駕駛遭宣判腦死

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

《體能之巔》男選手「膝蓋壓胸」惹議　筋肉女霸氣發文「3億前哪有分男女？」

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

王偉忠的餐廳遭小偷　收銀機7萬6千元被一掃而空

女業務吞2萬保費！害客運司機「車禍沒理賠」　檢察官要她賠13萬

又見水鹿台74甲遭路殺慘死！　「車頭全毀」駕駛崩潰：怎麼會有鹿

喜開珍藏BMW M3出遊…慘遭「柯博文」刮花！心痛畫面曝光

桃市特搜大隊整裝待發　張善政：準備好了！隨時可前往土耳其

屏東鹽埔土雞場確診感染禽流感　緊急撲殺1萬525隻雞

休旅車開機慢車道　機車騎士叭兩聲提醒...路怒症駕駛痛罵三字經

噁司機扮星探徵麻豆！逼高中妹拍片　還要她「淫蕩點」...下場曝

16歲兒遭槍殺！媽媽控警諷「原住民就是要錢」　所長委屈還原對話

國2驚悚事故最新視角曝！轎車遭水泥車翻覆壓扁　駕駛遭宣判腦死

快訊／地牛翻身！18:50發生有感地震　台北搖晃5秒

經濟部標準檢驗局致力淨零　布局離岸風場運維技術

欣西亞同遭敏感鄰居投訴　建議隋棠「送1物」解決：乾脆終生贊助

真的超期待！吳念庭披中華隊戰袍好興奮　張奕辭退前曾聊過

擋不住漲勢！國道客運調漲還有第二波　公會2月底檢討運價上限

綠青年部「國務青培慧團」feat.吳怡農　南投夜市掃街助攻蔡培慧

一早送獵物當早餐！喵叼3娃娃放床邊叫醒全家　媽融化：牠是天使貓

鋼鐵人是林書豪的球隊！ 　鄭志龍：首次練球讓本土球員開了眼界

胡瓜東京被求合照…轉頭震驚：妳怎麼在這！　大手筆請客高檔和牛

王偉忠的餐廳遭小偷　收銀機7萬6千元被一掃而空

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

社會熱門新聞

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

即／性愛片持續外流　軍官情侶開正式提告

海軍也爆性愛片！輔導長偷吃女下士被抓包

國2事故最新視角！轎車遭水泥車壓扁　駕駛宣判腦死

獨／兒遭槍殺！媽媽心碎問案情　警諷：原住民就是要錢

即／建國高架1車翻覆「全線封閉」　車流塞爆

即／台灣搜救隊抵災區　8樓建物「1到3樓直接不見」

獨／男子陳屍台中知名露營區　登山客直擊嚇壞

獨／雙面人妻放飛溫柔面　小王測試「感性潮吹」猝死

桃園分署拍賣會18年豐田轎車僅1萬元　俗擱大碗！

土城夫妻陳屍住處！經濟困難「水電瓦斯全斷」

更多熱門

相關新聞

雲林再傳H5N1禽流感　撲殺1387隻蛋雞

雲林再傳H5N1禽流感　撲殺1387隻蛋雞

雲林縣二崙鄉一處蛋雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感病例，雲林縣動植物防疫所，依標準作業程序，於2月6日執行1387隻蛋雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。根據統計，國內今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計19例（陸禽17場、鵝2場）。

妹高燒+2症狀！一驗「兩種病毒都中了」

妹高燒+2症狀！一驗「兩種病毒都中了」

雲林蛋雞場又爆H5N1禽流感！今年第4例

雲林蛋雞場又爆H5N1禽流感！今年第4例

彰化連傳4起禽流感疫情！共撲殺22萬隻鵪鶉

彰化連傳4起禽流感疫情！共撲殺22萬隻鵪鶉

彰化爆H5N1禽流感！動防所撲殺10萬隻鵪鶉

彰化爆H5N1禽流感！動防所撲殺10萬隻鵪鶉

關鍵字：

禽流感病毒鹽埔土雞撲殺李永文

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

風向大轉！隋棠「聲明1句話」鄉民看懂了

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

78歲母長照費每月9萬！12年燒光積蓄老母還在

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

隋棠8千萬豪宅管委會首發聲！

獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前任屋主「受夠鄰居」搬家

壽山動物園浣熊遭啃食　爆血慘死

更多

最夯影音

更多
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦
台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面