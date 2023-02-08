3歲女童發燒後喊著腳疼　送醫一查是「兒童癌王」高危組晚期

▲湖南郴州一名3歲女童患上「兒童癌王」之稱的神經母細胞瘤。（圖／翻攝微公益平台，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南一名3歲女童在2022年5月的一次感冒發燒後，持續發燒不退，淋巴結、肝臟、脾臟相繼開始腫大，血小板也降到臨界值，抗病毒治療不僅沒控制住病情，反而讓病情加劇經過醫院詳細檢查，當時僅2歲半的女童最終被診斷出是被稱為「兒童癌症之王」的神經母細胞瘤（M期高危），也讓全家人陷入愁雲慘霧中。

《猛瑪新聞》報導，由於病情複雜，醫生給出的治療方案是先進行化療、放射性治療，再進行造血幹細胞移植手術。目前，萱萱（女童化名）仍在進行化療，後續治療費用缺口保守要20萬元人民幣（約88.62萬元新台幣）。

萱萱母親透露，孩子從發病後已經花了16萬（人民幣，下同）醫藥費，幹細胞移植還需要20萬左右，「我們已經把親戚朋友都借遍了，把老家房賣了也是杯水車薪，現在只能靠丈夫給別人開貨車5000多的工資維持治療。每當看到萱萱對我笑，我就會告訴自己，即使是砸鍋賣鐵也要不顧一切救她。」

據悉，神經母細胞瘤在嬰幼兒中較常見，但多數人因不了解這類疾病，導致幼兒病情拖延至晚期，根據高危因素的不同，神經母細胞瘤還可分為低危組、中危組和高危組，尤其是高危組患者的治癒率僅30%左右，因次被稱為「兒童癌症之王」。

對於萱萱家人的無奈，大陸社會微公益平台主動協助，發起眾籌20萬元醫藥費的活動，希望能幫助萱萱度過難關。截至目前，公益平台已收到逾18萬元的各界善款，萱萱家人也期待能在短時間內利用善款，盡最大努力挽救這條天真無邪的小生命。

