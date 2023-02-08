　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

弄丟錢包警察相助！身障女「想抱抱」感謝　警跪地回應超暖畫面曝

▲▼ 0

▲民眾將警察跪地擁抱身障女子的照片分享到臉書社團，網友紛紛留言表示很暖心。（圖／翻攝臉書我是三重人）

圖文／CTWANT

桃園市朱姓婦人因行動不便而用電動代步車輔助，她3日北上處理事情，卻在先嗇宮捷運站發現自己弄丟錢包，急得有如熱鍋上螞蟻，三重警分局二重所警員廖柏鈞、林柏勳獲報後立即趕赴現場，並自掏腰包給予協助，朱女感動不已，期望能擁抱員警表示感謝，警員則配合朱女高度，立刻曲身下跪給她擁抱，超暖畫面也在網路上瘋傳，網友也大讚這是「最美的風景」。

據了解，朱女3日下午獨自從桃園搭車到新莊辦事情，忙完後駕駛電動代步車來到捷運站，準備搭車時才發現錢包遺失，在捷運站周邊苦苦找尋半個多小時卻遍尋不著，由於代步車電量所剩不多，她身上也沒有現金，這才舉步維艱、寸步難行，只能停在刷卡處前佇足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2名員警獲報後趕抵現場，並對朱女狀況感同身受，立刻自包腰包給朱女500元車資，一旁還有好心路人相助3000元，警方也協助指引她返家道路，朱女則感動不已、眼眶含淚，詢問廖員「手可以借我一下嗎？」說畢便給廖員一個感謝的擁抱，廖員也立刻下跪曲身配合其高度，超暖畫面也被路過民眾拍下並放上網路，成為三重「最美風景」。

三重警分局長張國哲表示：警察的工作除了維護治安外，為民服務也是警察的任務之一，在寒冷的冬天裡，員警發自內心的暖心舉動值得最大的肯定與鼓勵，對於需要幫助的人們，警察都會給予民眾最即時的協助。

朱女感恩擁抱警員的瞬間，被其他路人拍照上傳臉書社團「我是三重人」，網友發現警察是跪著給予愛的抱抱，紛紛留言表示很暖心。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
首次專機執行救援任務　陳揆宣示全力馳援土耳其震災
「四角戀夫妻」每晚換床睡　孩子生父不詳卻不擔心
土耳其歌手推文底下發文「救我」　女子受困廢墟24小時後幸運生還

ET快訊
獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前屋主「受夠鄰居」搬家：樓下住戶很
快訊／台灣搜救隊抵達災區　震撼畫面曝光
員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒　曾2度敲門都未獲回應
建國高架變停車場！醉男匝道急轉　撞橋墩翻車畫面曝
快訊／鄰居大反擊　隋棠最新回應！
方順吉前妻「鬆口離婚真相」！　連道歉2次：讓阿吉對我失望了
海軍也爆性愛片！　輔導長偷吃女下士被抓包
風向大轉！隋棠「聲明1句話」藏導火線　鄉民看懂了：果然有內情
隋棠控榔頭威嚇！鄰列7罪狀喊告　土耳其地震小姊弟困17小時乞
隋棠被控惡鄰！管理室人員曝「調解進度」：確實反映多次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點：在演藝圈混多久了

台中頂級渡假飯店徵房務員...薪水開5萬　退休醫師也來應徵

弄丟錢包警察相助！身障女「想抱抱」感謝　警跪地回應超暖畫面曝

全台首創指尖血快篩驗C肝...小琉球啟用　15分鐘就知有無抗體

78歲母長照費每月9萬！12年燒光積蓄老母還在：以為孝敬也沒幾年

同學紅包都拿1萬！姪子嗆她給太少「補錢給我」　妹子愣：不敢生了

蔣萬安：讓小學生吃得開心　北市國小午餐時間增5到10分鐘

全台首創！清大推「X-Class」衝堂選課　學生同一時間可修兩門課

桃機第三航廈總經費將「破千億」　工期恐因疫情延後

避免營養午餐再出包　北市教育局祭兩措施「籲各校徹底落實」

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點：在演藝圈混多久了

台中頂級渡假飯店徵房務員...薪水開5萬　退休醫師也來應徵

弄丟錢包警察相助！身障女「想抱抱」感謝　警跪地回應超暖畫面曝

全台首創指尖血快篩驗C肝...小琉球啟用　15分鐘就知有無抗體

78歲母長照費每月9萬！12年燒光積蓄老母還在：以為孝敬也沒幾年

同學紅包都拿1萬！姪子嗆她給太少「補錢給我」　妹子愣：不敢生了

蔣萬安：讓小學生吃得開心　北市國小午餐時間增5到10分鐘

全台首創！清大推「X-Class」衝堂選課　學生同一時間可修兩門課

桃機第三航廈總經費將「破千億」　工期恐因疫情延後

避免營養午餐再出包　北市教育局祭兩措施「籲各校徹底落實」

土耳其震災「屍體丟路邊數小時」　救援太慢！家屬徒手搬瓦礫找人

籃網小將湯瑪斯連3場飆破40分！創聯盟「史上最年輕」紀錄

貨款進私人帳戶避稅「行之有年」　大洋橋果董座涉逃稅3593萬

為何連任議員後又喊選立委？　徐巧芯曝原因：願承受落跑批評

獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前屋主「受夠鄰居」搬家：樓下住戶很出名

快訊／台灣搜救隊抵災區　8樓建物「1到3樓直接不見」驚悚畫面曝

蔣少宏提薪資仲裁　丁仲緯：期待比較高

隋棠若戰下去「2大隱憂曝光」　PTT推搬到這裡：不怕吵到樓下

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒　曾2度敲門都未獲回應

【即時民調 】隋棠遭控擾鄰　 您覺得誰有理

生活熱門新聞

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

大媽台鐵逼讓博愛座！國中生崩潰讓座下跪

確診後自體免疫疾病風險增3倍！

觀光缺工都跑外送　他舉出2大優勢

截10指賣甜不辣遭嘲諷！客力挺讓他感動落淚

「重頭戲」寒流機率高　5天雨量圖曝

反擊「惡鄰說」23萬網友幫腔！　隋棠25字回應

Google搜「隕石」螢幕劇烈晃動　精美動畫曝

6年前爆紅！住家樓下「胖老爹收了」　網喊2致命傷

又有寒流！最冷低溫不到10°C

遇惡鄰居製造噪音怎麼辦？律師曝3招自救法

更多熱門

相關新聞

人妻連生5對雙胞胎！尪養不起怒喊「不正常」離家

人妻連生5對雙胞胎！尪養不起怒喊「不正常」離家

根本是奇蹟！非洲烏干達有一名人妻，去年生下第5對雙胞胎，孩子愈來愈多，讓丈夫大發雷霆，拋妻棄孩離家，因為他覺得自己沒有能力再撫養他們，痛斥：「這不正常！」

屁孩打惡作劇電話給地震遇難者　下場慘了

屁孩打惡作劇電話給地震遇難者　下場慘了

土耳其大樓震出裂痕　建商派員工「粉飾太平」

土耳其大樓震出裂痕　建商派員工「粉飾太平」

結婚當天新郎落跑！27歲新娘「繼續婚禮」：我很高興

結婚當天新郎落跑！27歲新娘「繼續婚禮」：我很高興

《狼人殺》新配對！林隆璇帥兒緊牽小2歲女神

《狼人殺》新配對！林隆璇帥兒緊牽小2歲女神

關鍵字：

我是三重人周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

一碰就射！26歲鮮肉壞壞「30秒結束了」狂被甩　求醫救他

隋棠8千萬豪宅管委會首發聲！

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

更多

最夯影音

更多
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦
台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面