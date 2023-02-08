弄丟錢包警察相助！身障女「想抱抱」感謝　警跪地回應超暖畫面曝

▲民眾將警察跪地擁抱身障女子的照片分享到臉書社團，網友紛紛留言表示很暖心。（圖／翻攝臉書我是三重人）

圖文／CTWANT

桃園市朱姓婦人因行動不便而用電動代步車輔助，她3日北上處理事情，卻在先嗇宮捷運站發現自己弄丟錢包，急得有如熱鍋上螞蟻，三重警分局二重所警員廖柏鈞、林柏勳獲報後立即趕赴現場，並自掏腰包給予協助，朱女感動不已，期望能擁抱員警表示感謝，警員則配合朱女高度，立刻曲身下跪給她擁抱，超暖畫面也在網路上瘋傳，網友也大讚這是「最美的風景」。

據了解，朱女3日下午獨自從桃園搭車到新莊辦事情，忙完後駕駛電動代步車來到捷運站，準備搭車時才發現錢包遺失，在捷運站周邊苦苦找尋半個多小時卻遍尋不著，由於代步車電量所剩不多，她身上也沒有現金，這才舉步維艱、寸步難行，只能停在刷卡處前佇足。

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2名員警獲報後趕抵現場，並對朱女狀況感同身受，立刻自包腰包給朱女500元車資，一旁還有好心路人相助3000元，警方也協助指引她返家道路，朱女則感動不已、眼眶含淚，詢問廖員「手可以借我一下嗎？」說畢便給廖員一個感謝的擁抱，廖員也立刻下跪曲身配合其高度，超暖畫面也被路過民眾拍下並放上網路，成為三重「最美風景」。

三重警分局長張國哲表示：警察的工作除了維護治安外，為民服務也是警察的任務之一，在寒冷的冬天裡，員警發自內心的暖心舉動值得最大的肯定與鼓勵，對於需要幫助的人們，警察都會給予民眾最即時的協助。

朱女感恩擁抱警員的瞬間，被其他路人拍照上傳臉書社團「我是三重人」，網友發現警察是跪著給予愛的抱抱，紛紛留言表示很暖心。

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