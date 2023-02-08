台灣隊搜救畫面曝！汪英雄「挺過貨艙」動起來了　廢墟中探生跡

記者邱中岳、黃資真／綜合報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震，與敘利亞兩地的罹難人數總計已超過7900人，傳出還有萬人受困。台灣隊7日飛抵伊斯坦堡後，花了整整1天才挺進重災區，並於當地時間8日早上5時30分開始投入救援。不過，先前傳出第一批前往的救援犬因非包機問題，得待在貨艙整整20個小時，所幸3隻汪英雄皆健康，正活力充沛的協助救援。

▲台灣隊抵達土耳其重災區進行搜救。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

這起世紀強震發生後，各國紛紛投入人力與物資前往救援，台灣隊也不缺席，陸續派出2支搜救隊前往救援，而第1梯次於當地時間下午3時抵達阿阿達納(Adana)機場，並於晚間搭車前往重災區阿德亞曼(adyaiman)。

受到電力破壞影響，沿途完全沒有路燈照明，道路一片漆黑，2側皆是半倒或全倒的房屋，使得抵達重災區原需4個半小時車程，卻花了7小時僅推進一半路程，直到當地時間8日上午5時30分才抵達災區。

架完營地後，搜救隊馬不停蹄的展開救援任務，畫面中可以看見搜救人員爬上倒塌的建築物，查看是否有生還者，同時搜救犬也努力嗅聞人的味道，期望救出更多受困者。

不過，先前第一批救援隊因乘坐的是客機，按照規定犬隻須鎖在籠子裡，存放於貨艙中，又未有獸醫師陪同，引來外界批評，擔心救援犬的身體狀況，所幸牠們健康抵達無大礙，皆能依照命令執行任務。

我國搜救隊的第一梯次隊伍，由消防署特種搜救隊、台北市政府消防局搜救隊共40人，組成台灣國際搜救隊(分別由消防署特種搜救隊10位搜救人員、1隻搜救犬；台北市政府消防局28位搜救人員1位醫師、1位護理師、2隻搜救犬組成)暨約6噸之搜索救援裝備器材，歷經15個多小時的飛行後，抵達土耳其伊斯坦堡，再轉機飛往1千公里遠的阿達納（Adana）機場，接受分配救災區域。

▼災後現場慘不忍睹。（圖／記者邱中岳翻攝）



