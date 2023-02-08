一家6口強震受困40hrs！獲救瞬間「全場振奮歡呼」　孩子接連抱出

كاملة خرجت بشكل كامل من تحت الأنقاض بعد 40 ساعة من عمليات الإنقاذ للدفاع المدني 由 Karam Kellieh 發佈於 2023年2月7日 星期二

記者張寧倢／綜合報導

土耳其與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，兩國已逾8400死、3.9萬人傷。隨著地震發生時間越久，受困者生存希望也更渺茫。敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）村莊有一家2大4小的六口人被壓在廢墟下40個小時後於7日下午接連獲救，當孩子們毫髮無傷地被高舉起來時，現場群眾振奮又激動，瞬間爆出歡呼。

▲敘利亞西北部村莊比斯尼亞（Bisnia）一家2大4小共六口人全數獲救，現場激動爆出歡呼聲。（圖／路透，下同）

根據美聯社等外媒報導，自稱「白頭盔」（White Helmets）的敘利亞公民防衛組織（Syria Civil Defence）7日下午在伊德利布省西部村莊比斯尼亞（Bisnia）救出受困在瓦礫堆下的一家六口，被救援人員高舉起來的孩子們外表看起來幾乎沒有受傷。

現場民眾、當地媒體以及美國廣播公司（ABC）的一名攝影師都捕捉到2名大人和4名兒童被救出，並安全地抬上救護車的畫面。災難現場大約有近百人在這家人獲救瞬間，不約而同地爆出歡呼聲，有人振奮地高舉雙手，有人激動拍手叫好，站遠一點的也在人群裡找縫隙想看得更清楚一些，更多人則是拿起手機或相機將這個感動時刻記錄下來。

在敘利亞的其他受災區也有一名出生沒多久的女嬰獲救，她的家人都沒能活下來。當局人員表示，地震時夫妻帶著4名子女試圖衝出公寓，但大樓塌了，壓在他們身上。女嬰被發現時與母親的遺體待在一起，由於臍帶還在，因此救難人員認為這名母親是在受困廢墟時生下小女兒，女嬰體重約7磅（3175公克），只有輕微擦傷。