奧萬大緋寒櫻盛開...八重櫻待放　邀愛侶情人節前夕「春櫻傳情」

▲奧萬大春櫻傳情活動將於11、12日登場。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

櫻花季到，奧萬大國家森林遊樂區的緋寒櫻、八重櫻及霧社櫻接續綻放，南投林區管理處特別選在西洋情人節前夕的周末假日，舉辦「春櫻傳情」音樂會活動，歡迎有情人到奧萬大櫻花樹下體驗天籟、動手DIY，拍照打卡還能兌換限定版紀念品，同享甜蜜的賞櫻小旅行。

南投林管處表示，今年櫻花季與往年相比稍晚，目前園區櫻花園步道周邊的緋寒櫻正逢盛開期，粉紅色的櫻花搭配初春翠綠，也點綴著尚未褪盡的秋冬山景，色彩繽紛、美不勝收；沙印停車場的八重櫻也蓄勢待發，預估下周開始會陸續綻放，因西洋情人節將屆，整體風景色調非常符合節日氣氛。

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南投林管處說明，本次春櫻傳情活動主要內容為音樂表演，將邀請薩克斯風、長笛、口琴及搖滾樂團等團體現場演奏，遊客可使用現場提供的野餐墊，一邊享受音樂一邊賞櫻；若在現場拍攝甜蜜情人照、上傳到「奧萬大情報站」臉書粉專指定的貼文下留言，並完成按讚、追蹤、打卡，前100名即可獲得限定版紀念品束口袋或運動毛巾。

林管處另為親子遊客特別規劃鳥類摺紙、蝴蝶髮夾、貓頭鷹名片夾、種子項鍊等DIY，讓賞櫻活動更富趣味性和環境教育意義；活動於11日（六）至12日（日）登場，第一手賞櫻情報及活動內容可於「奧萬大情報站」臉書粉專或奧萬大網站查詢（http://awdonline.forest.gov.tw/）。