女兒挖出老爸「摩鐵集點卡」助媽蒐證外遇　結局卻大翻車

記者黃翊婷／綜合報導

高雄黃姓人妻因為女兒在車上發現一張摩鐵集點卡，因此懷疑丈夫出軌李姓女子，並對李女提告求償70萬元。然而，高雄地院法官認為，黃女出示的證據皆無法證明丈夫曾和李女前往摩鐵開房間，最終判她敗訴，全案仍可上訴。

▲黃女和女兒指控丈夫外遇，還與外遇對象一起上摩鐵。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

黃女在判決書中主張，和丈夫是在1989年間結婚，婚後育有2名子女，女兒2020年8月間檢查車子的行車記錄器時，意外發現父親（她的丈夫）曾前往摩鐵開房間，經女兒詢問，丈夫坦承外遇李女，道歉之後保證不會再與對方聯絡，女兒也就沒有將此事告訴她。

黃女接著說，沒想到同年12月底女兒在車子裡發現一張摩鐵的集點卡，再度與父親起爭執，她則是直到2021年3月間才知道此事，身心飽受煎熬，一度失眠，最終夫妻倆在2022年3月間離婚，她也決定向李女提告求償70萬元。

對於上述指控，李女強調，和黃女丈夫是透過同學會認識的，2人不曾私下單獨約會，也沒有傳過任何曖昧訊息，不明白為何黃女及其女兒要鎖定她攻擊，還冒用她的姓名、照片申辦臉書帳號，用她的名義邀請曾參加同學會的朋友，再發文攻擊、編造2人上摩鐵等事情，導致友人誤會自己。

李女表示，黃女和丈夫是因為長期分隔兩地、價值觀念隔閡而難以維持婚姻關係，卻放任女兒無中生有任意攻擊、詛咒她和其他無辜同學，男方要求黃女回台勸導女兒，黃女卻隨之起舞，這才是他們無法再繼續婚姻關係的原因。

高雄地院法官認為，黃女和女兒出示的證據包含臥室抽屜裡的保險套照片、摩鐵集點卡等等，但考量到夫妻倆如果沒有生育計畫，家中臥室放有保險套並無不妥，難以憑藉這一點就認定男方外遇。

至於摩鐵集點卡，黃女的丈夫坦承確實曾前往摩鐵，目的是為了解決生理需求，因為妻子未重視履行同居義務，他只好花錢買春。

法官指出，這部分女兒和父親的證述相左，況且單憑一張集點卡，也難以證實男方究竟是和誰一起前往，加上女兒雖然積極保留保險套、集點卡等證據，卻沒有把最關鍵的行車記錄器畫面保留下來，只說曾在行車記錄器畫面中看到父親與李女前往摩鐵，有違常情，最終因為證據不足，判決黃女敗訴，李女免賠，全案仍可上訴。