瓦礫堆「露出1顆頭」振奮搶救！廢墟下抱出3童　奇蹟瞬間曝光

記者吳美依／綜合報導

土耳其世紀強震迄今已逾7900人罹難、近4萬人受傷，隨著搜救工作持續，傷亡恐怕持續攀升。敘利亞民防組織「白頭盔」（White Helmets）在北部城鎮金達瑞斯（Jandaris）成功搶救3名孩童，其中一個小男孩被發現時，只有頭部露出廢墟洞口，但已經大大振奮搜救隊的士氣，隨後也順利獲救。

▲一名女童6日晚間獲救。（圖／路透）



「白頭盔」來自敘利亞北部叛軍把持地區，他們6日晚間在廢墟開挖，靠著微弱照明操作器具，試圖切割金屬及鋼筋，頓時一片火花四射，經過一番努力，終於把受困女童抱出，還可以聽到旁人興奮大喊「真主至大」（Allahu akbar）。

▲男童頭部從廢墟洞口露出。（圖／路透）



▲粉衣女童順利獲救。（圖／路透）

「白頭盔」7日白天持續搜救，還派出挖土機在瓦礫堆中挖掘。一些成員彎腰鑽進廢墟洞口，試圖拉出全身沾滿粉塵的受驚男童，後來又從斷垣殘壁中抱出身穿粉色上衣的女孩，並且緊急送往安全地帶。

土耳其6日凌晨強震重創該國南部及敘利亞北部地區，大量建築物倒塌造成重大傷亡，國際社會也紛紛伸出援手，希望盡快救出受困倖存者。根據最新統計，土耳其迄今累計5894死、3萬4810人傷，敘利亞迄今累計2032死、4049傷，兩國合計共7926死、3萬8959傷。