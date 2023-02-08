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郭台銘弔唁星雲大師！　2024選不選「交由台灣人民決定」

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

佛光山開山宗長星雲大師於5日圓寂，享耆壽97歲，各界紛紛致上哀悼之意。原訂於10日返台的鴻海創辦人郭台銘提早在昨晚抵達台灣，今(8)日早上10時10分前往山上弔唁，對於是否表態參選總統，郭台銘語帶保留表示：「交由台灣人民決定。」

▲▼ 郭台銘8日前往佛光山弔信星雲大師。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲郭台銘今早在愛妻陪同下前往佛光山弔信星雲大師。（圖／郭台銘辦公室提供）

郭台銘今早帶著10幾年前星雲送的手環，與妻子曾馨瑩到佛光山致悼，接著到佛陀紀念館內拜拜，裡面放有他特意從中國山西請來的鍍金關公神像，郭雙手捻香跪下，期望兩岸要和平不要戰爭，「把台灣變成科技發展希望的天堂。」

▲▼ 郭台銘8日前往佛光山弔信星雲大師。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲郭台銘捻香跪下拜關公。（圖／郭台銘辦公室提供）

結束後郭台銘受訪指出，星雲大師曾表示「四給」真諦，分別是給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便，自己也把這句話刻印在心底，現有的政府也應負責任，帶給老百姓這4項重要的東西。

針對目前外界最關注的，是否會參選2024總統大選？郭台銘表示，自己雖然還沒有做好決定，但他並不拘泥以任何形式服務人民，不過，真正做決定的並非自己，而是台灣2300萬人民的選擇，「有機會再跟大家做報告，我會選擇最適合為老百姓做事的方式來做出決定。」

此外，吳敦義稍早也在妻子陪同下前往佛光山，並捧花向星雲大師致敬，期間還不捨泛淚，吳悲痛表示，星雲大師是中華民族佛教中，最受尊重，也是非常重要的領導人。

▲▼ 吳敦義夫妻前往弔信星雲大師。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳敦義夫妻抵達佛光山，獻花致意。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 吳敦義夫妻前往弔信星雲大師。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳敦義夫妻抵達佛光山，獻花致意。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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