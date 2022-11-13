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大陸 大陸焦點 特派現場

李克強會岸田文雄、尹錫悅　強調「中日是搬不走的鄰居」

▲▼ 李克強,東協系列會議,ASEAN 。（圖／路透）

▲李克強在東協系列會議致詞 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸國務院總理李克強在柬埔寨參加東協系列會議，12日上午在東盟「東協+3（中日韓）」峰會，分別與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅與菲律賓總統小馬可仕進行交談。他對岸田文雄表示，「中日是搬不走的鄰居」，應共同推動雙方關係健康發展。

據《新華社》報導，李克強在峰會上表示，中日是搬不走的鄰居，雙方都致力於加強兩國政治、經貿、人文等領域合作，應當共同推動兩國關係穩定健康發展。

岸田文雄則表示，日中是鄰國，雙方各領域合作取得長足發展，日方贊同日中應友好相處，「將同中方一道，推動兩國關係不斷向前發展」。

李克強在與尹錫悅交談時說，希望中韓雙方繼續秉持相互尊重、互利合作的精神，推動兩國各領域合作持續健康發展。尹錫悅則指出，希望與中國一道，推動韓中關係在相互尊重、互利合作基礎上不斷取得更大發展。

在與小馬可仕交談時，李克強表示，中菲傳統友誼深厚，兩國共同利益遠大於分歧，各領域合作發展良好，中方願同菲方加強高層交往，同包括菲律賓在內的東協國家一道，在相互尊重基礎上，共同維護南海和平穩定。

小馬可仕則指出，菲方願同中國加強高層交往，本著夥伴關係精神，共同努力推動兩國關係和各領域合作取得新進展。

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