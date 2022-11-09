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神秘帥歐巴來台《狂飆》！　林育賢新作重現27年前「禁忌」話題

▲▼ 《翻滾吧！男孩》台灣導演林育賢 。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

▲《翻滾吧！男孩》導演林育賢即將拍攝少見的飆車題材電影《狂飆》 。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

記者任以芳／北京報導

台灣80年代的「飆車族」曾被貼上負面標籤，如今這段逐漸被淡忘歷史即將搬上大螢幕。國片《翻滾吧，阿信！》知名導演林育賢正在籌備的新戲《狂飆》，將完整重現27年前飆車族佔領台中街頭的故事。林育賢接受《東森新媒體ETtoday》採訪表示，「這部電影是台韓合作，正在洽談韓國知名男星擔任男一號，保證讓大家驚喜。」

2022年第59屆金馬獎將於19日登場，獎落誰家競爭激烈。同時，國片《翻滾吧，阿信！》知名導演林育賢即將開拍的新電影《狂飆》也入選本屆「金馬創投會議」，劇本則入圍第44屆優良電影劇本。

回顧台灣影史幾乎沒有飆車題材的電影，成為林育賢挑戰目標，也想扭轉外界對飆車的負面看法。新戲《狂飆》也請來《頭文字Ｄ》、《無間道》監製何麗嫦負責運作與策劃，攜手重現台灣「飆車族」大時代故事。

▲▼ 台中飆車族 。（圖／翻攝 寶島聯播網）

▲1995年台中盛行「飆車族」。（圖／翻攝 寶島聯播網）

27年前「飆車族」搬上大螢幕

過去80年代台灣街頭街常出現「飆車族」，時間久了自然與警方形成對立面，進而爆發1995年飆車族佔領台中街頭流血事件，當年中國時報記者蔡明德先生記錄那夜衝突。直到林育賢兩年前回台灣隔離，無意間看到這組27年前的照片，瞬間勾起18歲年少記憶，進而促成電影《狂飆》的誕生。

為了忠實呈現當年時代背景，團隊進行深度調研。林育賢介紹，「當時台灣剛解嚴，他們（飆車族）一開始沒有目的和組織，只有一股青春躁動和找尋自由又不知道要往哪去的熱血。大家相約周末在十字路口天橋下飆來飆去，最後演變成台中警方清場，甚至偽裝飆車族製造混亂，進行口袋戰術，全部掃蕩。」

不過，對於90、00後「網路族」來說，「飆車族」似乎很陌生遙遠，《狂飆》該如何吸引年輕人目光？林育賢指出，「我們要重現當時100多台名流奔馳街頭大場面，這也是他們沒看過的，同時希望向現在年輕人表達夥伴、兄弟熱血情誼。」

「當然每個時代似乎都會經歷流血衝突，當你抱持著理想而來，一定會有衝撞。經過辯證，要悲觀放棄理想或繼續堅持？那一夜不管誰對誰錯，希望留給大家深思的空間。」這也是林育賢拍攝《狂飆》最想探討東西。

▲▼ 電影《狂飆》 宣傳海報 。（圖／導演林育賢提供）

▲ 電影《狂飆》 重現上百台「飆車族」躁動青春。（圖／導演林育賢提供）

「男一號是誰？」台韓合作有驚喜

電影《狂飆》為了引起更多觀眾共鳴，林育賢耗資八千萬台幣預算，對接國際資源，打造台韓跨國合作團隊，也成為台灣疫情趨緩之下，少數有國際製作規模的電影。

外界也很好奇男主角會是誰？林育賢受訪時賣了個關子，「主角設定是韓國華僑，已經秘密進行選角，希望可以給觀眾一個驚喜。」據了解，《狂飆》製作團隊已經接洽某位韓國知名男明星，將呈現帥氣「飆速」快感。

林育賢也十分看好台灣電影與國際接軌新契機，儘管近三年全球電影受疫情影響，關了不少間電影院，各國電影製作量也降低，但在台灣在華語市場反而創造一個獨特位置。

他表示，「全世界好像沒有幾個地方可以持續拍片，台灣是唯一可以持續拍片地方，這兩年網劇質量越來越提高，雖然電影產量不多，卻守住一個很好的製作環境。」

林育賢進一步說，近兩年HBO、新加坡、Netflix等外國資金陸續進入台灣，製作水平也更加提升，讓人感覺台劇越來越好看，資金充足環境之下，創作題材自然能呈現更多元的內容。

談到兩岸三地電影未來展望，他依舊抱持樂觀態度說，「今年已經有香港導演在台灣拍片，將會撞擊國內市場。外界也期盼大陸疫情明年有放寬空間，期待有重啟交流機會。大陸也有很多影視業者尋找另一種可能性，如果在大陸不能拍，拿到海外去製作，或許也成為台灣影視製作新契機。」

▲▼ 台灣導演林育賢 。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

▲今年「金馬創投會議」有48件企劃名單入選，林育賢籌拍新作也入選  。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

金馬創投會議「助推」台灣電影

回歸台灣電影市場發展，「金馬創投會議」是金馬獎一個很重要的活動，也是創作者嶄露頭角的最佳平台。林育賢的電影《狂飆》聚焦飆車少年躁動青春今年入選2022金馬創投，同時入圍第44屆優良電影劇本，本月14號將公布結果。

今年「金馬創投會議」有48件企劃名單入選，40件是全新作品，8件已經進入拍攝或尋求資金、合作機會的企劃。除了林育賢的《狂飆》，入選國片還有《誰先愛上他的》許智彥與徐譽庭；張榮吉改編經典紀錄片，熱血重現《不老騎士》等作品。

來自香港創作者有憑《濁水漂流》入圍上屆金馬獎最佳男配角的柯煒林，與梁子瞳合導《致遊子們》，吸引名導關錦鵬監製；港星杜汶澤自編自導，探討台灣「特產」《詐騙集團》；《時代革命》導演周冠威以《求救訊號》關注學童自殺等作品。

由於「金馬創投會議」每年至少有三百多件作品角逐，最後只錄取二、三十個項目。因此，林育賢十分開心今年能入選，也很感謝金馬獎主辦單位搭建優質平台，讓創作者可以接觸更多海外投資方。

林育賢說，「『金馬創投會議』有三天交流時間，聚集台灣製作投資公司，或是韓國、新加坡、香港、日本、歐洲等投資方，有利於創作者電影項目找尋更多資金支持，或給予電影題材市場性建議，對於台灣電影創作有很大的幫助。」

當創作者每年絞盡腦汁想出新題材，「金馬創投會議」身為台灣電影一年一度的檢驗官，扮演最佳「助推」角色，幫助創作者製造曝光機會，尋覓更好合作舞台，未來不只在本土展露頭角，有機會跨亞洲、歐美合作，讓世界看見台灣電影市場更多軟實力。

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