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影史最賣座10大電影　僅1部「純人類演出」！粉絲：過26年仍經典

▲▼《鐵達尼號》劇照。（圖／二十世紀影業提供）

▲《鐵達尼號》刻畫的淒美愛情，至今依然是經典。（圖／二十世紀影業提供）

記者施怡妏／綜合報導

全球盛讚的史詩鉅作《阿凡達》睽違13年回歸大螢幕，續集《阿凡達2：水之道》，在台灣上映快2個月，至今仍可以在戲院中觀看，就有一名網友指出，「全球票房前10名電影」，阿凡達2就位居第4名，然而，前10名的電影裡，唯一純人類演出的僅有《鐵達尼號》，讓他很驚訝。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文，貼出維基百科的截圖，「全球票房前10名電影」，值得一提的是，前10部電影，「只剩鐵達尼號是純人類電影，其他都科幻或英雄片」。

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第一名為2009年上映的《阿凡達》，第二名為2019年《復仇者聯盟：終局之戰》，第三名為1997年《鐵達尼號》，第四名則是去年底上映的《阿凡達：水之道》。

▲▼《阿凡達：水之道》。（圖／二十世紀影業提供）

▲《阿凡達：水之道》。（圖／二十世紀影業提供）

貼文一出，掀起網友討論，「事實證明，腦洞大開比較吸睛」、「人類有什麼好看的」、「唯一會N刷的只有鐵達尼號」、「意思是現在人們想逃離現實」、「去電影院就是看特效，純人類電影我在家看就好」、「純人類電影要好看真的不容易」。

也有許多網友指出，鐵達尼號當上映時的物價，跟現的物價差太多，如果把通膨也算進去，絕對會是第一名，「算上通膨，鐵達尼依舊是第一」、「看鐵達尼號電影，當時一張票100元，現在多少」、「鐵達尼號真的很屌，在那個年代，電影院不盛行的時代下，還能有這種票房真的不簡單」、「鐵達尼號現在看還是很感動」、「鐵達尼號在我心中一直是無法超越的經典」。

全球票房前10名電影：

1、《阿凡達》／2009年／876億台幣

2、《復仇者聯盟：終局之戰》／2019年／839億台幣

3、《鐵達尼號》／1997年／657億台幣

4、《阿凡達：水之道》／2022年／651億台幣

5、《STAR WARS：原力覺醒》／2015年／620億台幣

6、《復仇者聯盟：無限之戰》／2018年／615億台幣

7、《蜘蛛人：無家日》／2021年／576億台幣

8、《侏儸紀世界》／2015年／501億台幣

9、《獅子王》／2019年／498億台幣

10、《復仇者聯盟》／2012年／151億台幣

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