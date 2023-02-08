同學紅包都拿1萬！姪子嗆她給太少「補錢給我」　妹子愣：不敢生了

▲原PO給的紅包被姪子嫌少。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少孩子過年最期待的就是領壓歲錢，但會和別人比較嗎？一名女網友表示，過年的時候包2000元給姪子，沒想到對方和同學比較後，嫌她給的紅包太少，要求「補錢給我」，讓她聽了當場傻眼，直呼以後不敢生小孩了。文章曝光後掀起討論，不少人都認為「太沒家教了！」

「小孩子真的好可怕！」原PO在「匿名公社」發文表示，最近幫弟弟帶小孩，結果姪子一看到她就說「姑姑，妳真的很小氣」，原來是因為姪子同學過年都拿到5000元或1萬元的紅包，而她給的是2000元，所以被嘲笑太少了，姪子就要求「妳要補給我！」

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原PO聽到後當場愣住，「才小一而已耶，是在講什麼啊？」之後進一步詢問，「你們同學都會比紅包有多少嗎？」 才知道姪子拿到的紅包金額是最後一名，一直被同學們嘲笑，姪子還說「同學說他阿公阿嬤都給他1萬塊，所以我回阿公家也要叫阿公阿嬤補給我」。

原PO當下隨即打電話給弟弟溝通，但對方卻不以為意，認為小孩比較紅包很正常，讓她聽了相當無奈。她也透露，帶姪子去吃飯的時候，還一直被問何時要補紅包，她最後氣得直說「我一毛都不會補」，結果對方就在店內直接大哭，她不禁感嘆「做姑姑真的好難，我不敢生小孩了」。

不少網友看到文章後，紛紛表示「還好我家的弟弟不會亂比較，知足常樂」、「下次買一張200的刮刮樂送他就好，有沒有財富靠自己的手氣刮」、「小孩的價值觀，都是家庭教育問題」、「如果是我親戚的小孩，大概他有生之年都不會收到我的紅包了」、「你弟的問題比較大，他的薪水比其他人低會叫老闆補給他嗎？小孩子小時候不教，以後就完蛋」、「比紅包是正常，但回家補差額就不正常了」、「明年只包200，讓你輸得更徹底，多輸幾次應該就會習慣了」。

也有人分享自己包的紅包金額，「我只有包200元，他們就要偷笑了」、「爸媽沒教育好，我也只包1200」、「我鄉下600元就夠了」、「妳已很大方包2000了，我都只包1000」、「怎麼辦，我只有包1200」。