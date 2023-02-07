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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台灣「直排輪第一人」持刀搶彩券行20萬　法院裁准羈押

▲▼ 。（圖／資料照/記者周宸亘攝）

▲洪建凱投資失利且沉迷賭博，導致積欠500萬元債務，竟持刀搶彩券行。（資料照／記者周宸亘攝）

記者白珈陽、趙蔡州／台中報導

綽號「火星人」的我國直排輪好手洪建凱因投資失利又沉迷賭博，積欠500萬元債務，6日竟持刀到台中某彩券行搶劫20萬元現金，為製造斷點還潛逃至新加坡，7日清晨返台時在桃園機場遭警方逮捕，訊後被檢方依加重強盜罪聲請羈押。台中地院7日晚間認為，洪建凱有事實足認有逃亡、滅證及有反覆實施之虞，裁准洪建凱羈押未禁見。

洪建凱出生自單親家庭，從小跟著從事貨車司機的父親居無定所，15歲時迷上溜直排輪，開始接受專業指導，並於2005年曼谷亞洲室內極限直排輪賽拿下冠軍，成為台灣第1個在該項目奪冠的選手，2010年又拿下ESPN全球直排輪大賽第3名，因其求新求變的技巧被同好認為已超越地球人，而被稱為「火星人」。

洪在2015年台北國際極限PK大賽結束後宣布退役，由於擔任直排輪職業選手時，經常替朋友拍攝紀錄片，退役後選擇轉任攝影師，他利用直排輪技術配合攝影的獨特技巧獲得業界青睞，曾擔任羅志祥、卓文萱等藝人MV特技攝影，也替捷安特等知名廠商拍過廣告，為自己找到事業第二春，不料卻因賭債犯下搶劫案。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲洪建凱7日清晨返台時，在桃園機場遭警方逮捕，隨即押送至警局偵訊。（圖／民眾提供）

洪建凱5日深夜持刀到台中南屯一間彩券行行搶，搶走店內現金20萬元後立刻騎車逃逸，整個犯案過程不超過一分鐘，他犯案後立即出國製造斷點，賭性堅強的他飛到新加坡後，馬上又衝進賭場試試手氣，還小贏了2、3萬元，但其實他剛出國時，就已被警方鎖定，所以一返國就立刻遭警方逮捕。

洪男落網後坦承犯行，聲稱因為積欠賭債500萬元，又因喜好運彩，熟悉彩券行環境與作業時間，才會選擇向彩券行下手，檢方複訊後依加重強盜罪向法院聲請羈押。台中地院7日晚間認為，洪建凱涉及最輕本刑為5年以上之重罪，且有事實足認有逃亡、滅證及有反覆實施之虞，裁准洪建凱羈押未禁見。

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