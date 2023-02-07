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社會 社會焦點 保障人權

高鐵左營站尿遁騙走900萬泰達幣　2詐團車手遭聲押獲准

▲▼高鐵左營站外觀。（圖／Google maps）

▲高鐵左營站上月發生泰達幣遭詐騙案件。（圖／Google maps）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄馮姓女子上個月30日晚間10時許與許姓、羅姓男子相約在高鐵左營站交易虛擬貨幣，沒想到竟遭騙走價值900萬元的泰達幣。許男、羅男得手後隨即「尿遁」落跑，一路北上，最終在5日於新北市落網，2名嫌犯被捕後對案情避重就輕，僅表示自己是受僱於人，2名嫌犯經橋頭地檢署複訊後，認為2人有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲▼高鐵泰達幣詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲兩名歹徒得手後，從高鐵站4號門逃逸。（圖／記者吳世龍攝）

鐵路警察局表示，馮女是在虛擬貨幣平台上和許男、羅男認識，相約1月30日晚間10時在高鐵左營站4樓見面交易，雙方交易28萬顆泰達幣，約定1顆泰達幣兌換32元新台幣，因此總金額約為900 萬元。

雙方見面後，馮女將泰達幣轉到2人指定的虛擬帳戶，對方卻在匯款到她的帳戶之前突然說要去抽菸、上廁所，隨即從4樓離開，搭乘手扶梯由4號出口離開高鐵站，並在高鐵路攔下一輛計程車落跑。馮女發現2人不見之後，立即向左營分局博愛路派出所報案。

▲▼ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲2名騙走泰達幣的嫌犯遭橋頭地院裁定羈押。（圖／記者吳世龍攝）

而許男、羅男在搭乘計程車逃逸時，一度遇到左營警方的攔檢站，但當時並不知道2人是涉案嫌犯，因此員警僅登記2人身分之後，就讓計程車離開。

許男、羅男一路往北逃逸，警方分析上百支監視器影像，最終在新北市中和區將2人逮捕，只是他們被捕時，馮女被騙走的價值900萬元的泰達幣已經被轉至香港。

2名嫌犯到案後對於案情供詞皆避重就輕，僅表示自己是受僱於人，才會南下與馮女交易，收取虛擬貨幣。檢警懷疑2人是詐騙集團的車手，警詢後依詐欺及洗錢防制法移送，檢方複訊後，在6日晚間10時向橋頭地院聲請羈押2人，法院在今（7）日上午召開羈押庭裁准。

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