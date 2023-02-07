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社會 社會焦點 保障人權

高鐵左營站尿遁騙走900萬泰達幣　2車手只吐1事遭聲押

記者黃翊婷／綜合報導

高雄馮姓女子上個月30日晚間10時許與許姓、羅姓男子相約在高鐵左營站交易虛擬貨幣，沒想到竟遭騙走價值900萬元的泰達幣。許男、羅男得手後隨即「尿遁」落跑，一路北上，最終在5日於新北市落網；但對於案情，2人避重就輕，僅表示自己是受僱於人，並在6日晚間10時許被檢方聲押。

▲高鐵左營站14日人潮狀況 。（圖／記者宋良義攝）

▲馮女與許男、羅男相約在左營站交易泰達幣，對方卻在得手後尿遁逃逸。圖為高鐵左營站。（圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

鐵路警察局表示，馮女是在虛擬貨幣平台上和許男、羅男認識，相約1月30日晚間10時在高鐵左營站4樓見面交易，雙方交易28萬顆泰達幣，約定1顆泰達幣兌換32元新台幣，因此總金額約為900 萬元。

雙方見面後，馮女將泰達幣轉到2人指定的虛擬帳戶，對方卻在匯款到她的帳戶之前突然說要去抽菸、上廁所，隨即從4樓離開，搭乘手扶梯由4號出口離開高鐵站，並在高鐵路攔下一輛計程車落跑。馮女發現2人不見之後，立即向左營分局博愛路派出所報案。

而許男、羅男在搭乘計程車逃逸時，一度遇到左營警方的攔檢站，但當時並不知道2人是涉案嫌犯，因此員警僅登記2人身分之後，就讓計程車離開。

許男、羅男一路往北逃逸，警方分析上百支監視器影像，最終在新北市中和區將2人逮捕，只是他們被捕時，馮女那筆價值900萬元的泰達幣已經被轉至香港。

根據《自由時報》報導，許男、羅男到案後對於案情供詞皆避重就輕，僅表示自己是受僱於人，才會南下與馮女交易，收取虛擬貨幣。檢警懷疑2人是詐騙集團的車手，全案將朝詐欺罪及洗錢防制法方向進行偵辦；檢方也在6日晚間10時許複訊之後，向橋頭地院聲請羈押2人。

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