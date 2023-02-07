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「急診室全炸藥味！」炸寒單肉身慘照曝　女醫驚：他們就是一般人

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲炮炸寒單爺。（圖／記者楊鈞典攝）

記者朱祖儀／綜合報導

「炮炸寒單爺」是台東重要的元宵節活動，每次舉辦都能吸引眾多遊客朝聖，感受一下年節氣氛。但部立台東醫院急診醫師黃京葦近日分享照片，表示其實寒單爺就是一般人，被鞭炮轟炸受傷後都會去掛急診，「整個急診室都是炸藥味」，身上也都是鮮紅色的傷口，讓人看了相當不忍心。

▲▼。（圖／翻攝自黃京葦IG）

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▲寒單爺被炸傷。（圖／翻攝自黃京葦IG）

「台東炮轟寒單爺」是國內元宵節的重頭戲，在傳統習俗中會藉由炮炸寒單爺的方式，希望能趕走瘟疫、祈求全民平安。但先前因為新冠肺炎疫情影響，台東元宵節神明遶境祈福已經中斷2屆，直到今年才恢復舉辦，由打赤膊的寒單爺站在冷風中，迎接點燃的炮火，今年共有6名肉身寒單穿著紅色短褲上陣，站上神轎接受炮火洗禮。

急診醫師黃京葦也在IG限時動態發文，透露很多人都不知道寒單爺就是一般人，她也是到了台東遇到炸寒單之後才知道，很多寒單爺是為了還願、祈願或是體驗，會去當肉身寒單，但炸傷後很痛就會去掛急診。

黃京葦也分享一張照片，看到寒單爺還穿著短褲就跑到急診室就醫，上半身布滿了大小不一的紅色傷口，幾乎沒有完好的地方，看起來相當嚴重。她表示通常寒單爺大多都是四肢及胸腹背遭炸傷，剛到急診室就要先去沖澡，「整個急診室都是炸藥味」。

▲▼。（圖／翻攝自黃京葦IG）

▲▼黃京葦不時會在IG分享日常。（圖／翻攝自黃京葦IG）

▲▼。（圖／翻攝自黃京葦IG）

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