失聯移工買奶粉遭查獲收容　妻攜3月嬰奔專勤隊獲專案協助

▲失聯移工產婦（中）因丈夫買奶粉被查獲收容，自行攜子至移民署到案盼早日團聚。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

失聯移工「小婷」3個月前產下一子，但同為失聯移工的丈夫日前在外出買奶粉時遭查獲收容、頓失生活依靠，被迫抱著幼子主動到移民署南投專勤隊求助；專勤隊除協助母子倆暫時安置，也依2月剛啟動的「擴大自行到案」專案降低罰鍰、辦理返鄉手續，讓小婷放下心中大石，感謝道「和寶寶終於能好好睡覺了」。

移民署指出，隨COVID-19疫情逐漸緩和，為協助逾期停（居）留外來人口儘速平安返國，即起推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，至6月30日止自行到案且符合資格者將從寬論處，採免收容、低罰鍰、不管制等3項措施。

南投縣專勤隊表示，本案事主小婷夫婦都是印尼籍失聯移工，日前突然帶著剛出生3個月的幼子自行到案，才得知一家三口目前居住在彰化地區，丈夫為購買寶寶奶粉外出而被查獲收容；小婷一時間失去另一半的照顧和經濟依靠，因擔心也遭查獲而提心吊膽、居無定所，且須獨力撫養幼子，生活陷入困境，想回國又因無力負擔1萬元逾期罰鍰而猶豫。

所幸小婷透過網路及時發現「擴大自行到案」專案訊息，逾期罰鍰可大幅降為2000元，於是鼓起勇氣帶著幼子到南投專勤隊求助；專勤隊員隨即聯繫服務站協助安置，告知小婷在辦理後續相關程序及文件後，母子倆就可平安返鄉，讓小婷感動不已，直說終於有地方可安心落腳，「今晚和寶寶終於可以好好睡覺了，真的十分感激。」

▲移民署於《移民法》修法加嚴罰則前推出「擴大自行到案」專案。（圖／移民署南投縣專勤隊提供）

不過南投專勤隊長陳介章提醒，《入出國及移民法》部分條文修正草案近期若於立法院審查通過，外國人逾期停（居）留罰鍰將從現行2000到1萬元，加重到3萬到15萬元，管制來台期間也可能從最高3年改成10年；移民署呼籲逾期外來人口在加重罰則前，儘快依「擴大自行到案」專案自行到案，更多相關資訊可撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」，或南投縣專勤隊電話049-2246810洽詢。