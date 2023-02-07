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照顧責任別自己扛　居家及喘息服務可減輕照顧壓力

▲台南市社會局呼籲市民善加利用長照資源，除減輕照顧壓力也提升有長照需求家庭的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局呼籲市民善加利用長照資源，除減輕照顧壓力也提升有長照需求家庭的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導
台南市為實現長者在地老化目標，積極推動長照2.0各項服務，截至目前使用長照服務人數已達3.3萬人，社會局持續布建綿密的長照資源網絡，提供民眾從家庭到機構的多元連續照顧服務，黃偉哲市長呼籲市民善加利用長照資源，除減輕照顧壓力也提升有長照需求家庭的生活品質。

社會局盧禹璁局長表示，截至目前台南市65歲以上老年人口已達33萬2933人，約佔總人口17.98％，其中有長照需求的家庭逾7萬人。對主要照顧者而言，長期照顧失能或生病的家人的過程艱辛且漫長，社會局提供許多資源可供照顧者利用，例如居家服務、喘息服務、日間照顧服務等，都可以減輕照顧者的負擔。

▲台南市社會局呼籲市民善加利用長照資源，除減輕照顧壓力也提升有長照需求家庭的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為提供家庭照顧者足夠的支持，社會局在全市成立8處家庭照顧者支持性服務據點，針對家庭照顧者辦理多元紓壓活動及課程，並對有照顧壓力的家照者提供心理協談、到宅照顧技巧指導等個別服務。另考量失智症家庭的照顧議題，社會局建置 6家失智共照中心、9家失智日間照顧中心、40個失智據點，針對有不同服務需求的照顧者連結相關資源，並在照顧家人與保有個人生活品質中找到平衡點。

52歲的阿嘉原在外商公司任職，80歲母親罹患失智症後，阿嘉需常常請假處理母親的就醫事宜，因無其他家人可協助照顧，阿嘉選擇離職擔起照顧責任，成為全職的照顧者至今已進入第5年。阿嘉的母親平日意識混亂，言語表達不清且無法理解他人意思，日夜作息顛倒，三餐無法自行進食皆需他人餵食，日常起居全由阿嘉協助，導致阿嘉不堪照顧壓力，經常情緒失控且有嚴重的失眠問題。

▲台南市社會局呼籲市民善加利用長照資源，除減輕照顧壓力也提升有長照需求家庭的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

某次阿嘉母親住院，出院前在社工建議下申請長照服務，經由照管專員評估後由居服員定期到宅協助阿嘉母親的日常生活及身體照顧，讓阿嘉可以在居服員到達後獲得喘息時間，照專並轉介阿嘉至家照者支持服務據點，他參加男性照顧者支持團體與其他家照者交流分享並參加輔療課程，據點更安排專業人員到宅指導阿嘉照顧母親的技巧，有效的緩解阿嘉的照顧壓力及負荷。

社會局呼籲家庭照顧者，照顧壓力千萬不要獨自承擔，民眾家中有65歲以上生活自理需要協助的長輩、領有身心障礙手冊者或50歲以上失智者等，都可撥打長照專線1966或洽社會局長期照顧管理中心06-2931232，一通電話專人到府評估，歡迎有需求的民眾善加利用。

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