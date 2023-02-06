20歲女感冒手腳壞死截肢　醫目睹「四肢裝一袋」：畫面難忘

▲整形外科醫師陳志軒支援截肢手術，卻留下難以抹滅的陰影...（圖／達志示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

小感冒也不能輕忽，若伴隨心慌不適、氣短胸悶，小心急性心肌炎找上門。一名20歲女性因感冒引發心肌炎，導致心肺衰竭，緊急送醫後雖救回一命，卻因四肢壞死，引發敗血症，最終只能進行四肢截肢手術，讓醫護看了都於心不忍。

整形外科醫師陳志軒在節目《57健康同學會》談到「難以抹滅的心理陰影」，提到一名20歲年輕女性因感冒心臟衰竭，到院後裝上葉克膜，並施打強心藥物搶救，讓血回到心臟中心來，但與此同時，四肢末端開始慢慢壞死，從手指往上變黑。

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陳志軒表示，當時急救團隊找他們整形外科來，而他也使用一些藥物，試圖讓女子四肢末梢的血液通透一些，但仍徒勞無功，「她四肢都壞死，開始有敗血症，因為細菌會住在上面，那個真的沒辦法，最後我們就幫她安排了四肢截肢手術...」

陳志軒回憶，女子呈大字形仰躺在手術台上，手術團隊必須爭分奪秒，否則血壓會降得太低，所以兩、三組人一起分工合作，開始進行截肢手術，不料期間一名護理師突然說「我看不下去了」當場就跑了出去。

陳志軒說，手術結束後，因為要送病理報告，他目睹女子的手腳四肢被裝一袋拿出去，內心備受衝擊，畫面至今仍揮之不去，所以從此也暗暗下定決心，「我再也不要做截肢手術了」。

▼經此一事，陳志軒下定決心「再也不要做截肢手術」。（圖／翻攝自YouTube／57健康同學會）