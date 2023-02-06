嘉義市鐵路高架化施工　站外人行天橋2／6起封閉一年

▲▼ 嘉義鐵路高架化車站施工，2/6起站外人行天橋封閉一年 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」C612標嘉義高架化車站施工需要，嘉義車站前、後站行人動線共分成3階段調整，目前進行至第2階段，從今(6)日起，封閉拆除嘉義高架站區範圍內之站外行人天橋進行改建作業，預計於1年後113年2月完工復舊。

▲▼ 嘉義鐵路高架化車站施工，2/6起站外人行天橋封閉一年 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



第2階段行人動線調整期間，搭乘臺鐵的旅客動線及無障礙電梯等措施均維持不變；而往來通行前、後站或本市先期交通轉運中心之民眾，因站外行人天橋封閉，請改至車站前、後站剪票口，抽取臨時通行票券，經由站內行人天橋前往前、後站或本市先期交通轉運中心。





為因應各階段車站行人動線改道，鐵路高架化施工單位交通部鐵道局與嘉義車站已設置立牌看板、嚮導員、取票機及指標系統等相關配合措施，並派員協助引導旅客與市民，民眾如有遇到任何動線之疑義，亦可詢問站內或配戴嚮導員識別證之工作人員，順利進出嘉義車站前、後站或本市先期交通轉運中心。交通處也呼籲旅客善用樓梯，將無障礙電梯留給年長、行動不便或攜帶大型行李的旅客通行，並感謝旅客的體諒與配合。





交通處表示，嘉義高架化車站施工期間，各階段行人動線調整及配套措施，已偕交通部鐵道局及臺灣鐵路管理局多次召開會議共同研商，期許以對旅客、民眾影響最小、維持無障礙通行及撙節公帑等原則，擬訂最適方案，呼籲旅客及利用站區往返的民眾，屆時請依照改道導引告示、牌面、標示及嚮導員的指引，並請注意通行之安全，期間造成不便，再請市民及旅客惠予配合。