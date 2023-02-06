「鳥來嬤」吳敏訪基隆市府　研商共推振興觀光商機

記者郭世賢／基隆報導

身兼台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長，以本土戲劇「鳥來嬤」資深藝人角色聞名的資深藝人吳敏，今（6）日前往基隆市政府拜會市長謝國樑，雙方針對疫後，觀光及郵輪復航帶來的商機，彼此交換意見，鼓勵觀光客造訪基隆品嘗美食之際，也能多多採購在地商品。

▲「鳥來嬤」吳敏（左）訪隆市政府拜會市長謝國樑（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑今天由觀銷處長郭霽陪同，和台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長吳敏會談，就振興基隆疫後，觀光及郵輪復航帶來人潮，台灣觀光旅遊聯盟總會分享與公部門合作推展觀光的經驗，建議基隆可發展賽事經濟。

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謝國樑指出，對於疫後振興基隆觀光，台灣觀光旅遊聯盟總會表達合作意願，可協助基隆帶來更多遊客，他請觀銷處長郭霽擔任窗口，雙方研商透過充實的旅遊方案內容，吸引更多觀光客造訪基隆，品嘗美食之際也能多多採購在地商品。

謝國樑也表示，這周將會與金銀珠寶公會會面，討論和廟口、仁愛市場商圈等業者合作，鼓勵觀光客及郵輪遊客，除品味基隆美食小吃外，在離開基隆之前，多多購買在地商品，帶動地方產業商機。

台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長吳敏表示，聯盟總會近日也和泰國旅遊團體簽署MOU，要把遊客帶進來，感受台灣安心旅遊的魅力，誠如謝市長所說的，來到基隆除了品嘗知名美食小吃，更應購買具紀念性及在地特色伴手禮，遊客吃喝玩樂，意猶未盡。

鳥來嬤吳敏還表示，基隆是有故事的城市，發展觀光旅遊，就要把基隆的美好與故事講出來，她常講要「遊中學」，遊玩中學習，回去以後意猶未盡，就從台灣頭基隆共同努力，把郵輪遊客留下來觀光消費，台灣觀光旅遊聯盟總會願和基隆一起打拚。