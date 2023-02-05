回溯50年舊公文電腦化建檔　基隆警局長：只有獎勵沒有懲處

▲基隆市警察局。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局近日要求內勤人員協助，1957年至2006年間相關舊公文檔案，進行電腦化回溯建檔，並要求主管督導，導致內勤人員工作量暴增，引發基層反彈。基隆市警察局局長張樹德表示，國發會檔管局及基隆市政府來函，要求市警局須在2023年前完成回溯建檔工作，本項工作只有獎勵沒有懲處。

據了解，舊式公文格式不一，有的文號在文件底頁，有的是在中間，且每年的格式都不同，作業上很耗時費力，尤其令人困擾的是，萬一單位有臨時重要公文須緊急處理，建檔工作需先暫時停擺，等忙完後又要從頭摸索建檔工作。

基隆市警察局指出，自1957年迄2006年，各科、室、（大）隊、中心共處理各項勤、業務檔案約34萬件；國發會檔管局及基隆市政府來函，要求市警局須在2023年前完成回溯建檔工作。

基隆警局長張樹德於2020年任職嘉義市政府警察局局長時，亦面臨國發會檔管局及嘉義市政府函文要求回溯建檔，乃發揮團隊精神，群策群力，排除萬難，圓滿完成任務，並於2022年10月獲金檔獎殊榮。

▲基隆市警察局局長張樹德表示，本項工作只有獎勵沒有懲處。

基隆市警局期前已培養2名種子教官，返單位後，依範例積極指導同仁建檔工作，以求逐步熟稔相關操作。此項工作僅要求，將檔案內容簡述登錄，熟稔後一檔案約2至3分鐘可完成輸入，參與同仁每人分配約1050件，目標預訂60個工作天完成。

另外，各單位主管督導係希望了解同仁建檔遇到之困難，隨時檢討如何解決，非要求管制進度；每日完成25件僅為參考標準，可視同仁建檔狀況隨時調整，不會因未達目標而受懲處。

基隆警局長張樹德表示，此項工作純鼓勵無懲處，完成進度即有獎勵，對優先完成進度前1/3單位主管將公開頒發獎金、敘獎，並公布於本局FB臉書及警馨雲表揚，各單位仍以原業務為優先，不會影響勤、業務推動。

張樹德強調，回溯建檔為上級要求及警察局份內重要工作，有仰賴同仁上下一心，全力以赴達成。他再次聲明，本項工作只有獎勵沒有懲處。