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打擊八斗子漁港不肖攤商　基隆市府重懲強制斷水電

▲打擊八斗子漁港不肖攤商 基隆市府重懲強制斷水電。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲打擊八斗子漁港不肖攤商，基隆市府重懲強制斷水電。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府針對春節期間八斗子漁港直銷中心消費糾紛，謝國樑表示，此次消費糾紛已嚴重影響市府、基隆區漁會信譽及形象，已請漁會必須以最嚴厲方式處理，吃進消費者肚子裡的東西，攸關食安問題，市府特別注重，並祭出重懲5日斷水、斷電，不得再繼續營業，同時市府也不能容忍及允許不肖業者，再度增添八斗子漁港負面形象。

基隆市產發處長林鼎超到現場勘查指出，此爭議攤商為「累犯」，有「多次違規紀錄」，包括2022年2月3日、2022年7月19日皆有不誠信行為遭罰的紀錄，即便消費者事後改口，與攤商私下達成和解。

▲打擊八斗子漁港不肖攤商 基隆市府重懲強制斷水電。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市產發處長林鼎超（右）到現場勘查。

林鼎超表示，市府認定此次事件已經延燒，並引起社會大眾高度關切，嚴重破壞八斗子漁港直銷中心之形象，也傷害到其他優質的攤商，將會依照相關規定，終止契約，並在今天斷水、斷電，不得再繼續營業，未來針對有類似事件的廠商，絕對不會容忍，以維護大多數良好攤商的名聲與生計。

林鼎超說，後續市府將偕同基隆區漁會，共同針對此件消費糾紛，啟動調查程序，並依消費者保護法及基隆區漁會魚貨直銷中心管理要點，對攤商嚴格管理，並呼籲業者必須標價透明，勿以身試法。

▲打擊八斗子漁港不肖攤商 基隆市府重懲強制斷水電。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府祭出重懲5日斷水、斷電，不得再繼續營業。

未來基隆市府也將持續站在維護消費者權利、保障市民健康及確保市場公平交易立場上，攜手基隆區漁會與在地攤商共同努力，提供民眾最新鮮的在港漁獲，歡迎市民朋友相約到基隆吃海鮮！

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