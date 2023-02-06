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公衛專家批台灣高新冠死亡率「很不OK」？　指揮中心一張圖回應

▲▼指揮中心 王必勝 指揮官。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台大公衛學院教授詹長權在臉書批評，台灣高新冠死亡率「很不OK」。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，死亡與重症都是落後指標，選擇短時間、高峰期做評論有失真問題。醫療應變組副組長羅一鈞也表示，若用7日移動平均來看，春節前後死亡人數相對平緩，「大家以為春節後前後會有死亡暴增，極易上是沒有的。」

詹長權在臉書批評，台灣在2023年1月新冠死亡人數達到1055人，2月1日至5日又新增379人死亡，平均每天的死亡人數是76人，離「低死亡率的與新冠共存」的每日新冠死亡小於10人的目標相去甚遠，「以現在這個數字持續下去實在很不OK」，呼籲行政院長陳建仁擬定疫苗施打政策。

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羅一鈞表示，第三波疫情從12月爆發後，歷經了10天春節連假，期間民眾篩檢意願降低，且篩檢陽性民眾也要到收假前才通報，也成了近期疫情陡升、陡降的主因原因。

▲▼0206 第三波本土Omicron疫情死亡趨勢分析。（圖／指揮中心提供）

▲第三波本土Omicron疫情死亡趨勢分析。（圖／指揮中心提供）

「不過，從實際死亡日來看，12月15日以來死亡數字與曲線相對平緩，也反應每天重症死亡個案不會因醫療院所通報時效有所改變。」羅一鈞提到，此波疫情最高峰落在1月初，當時單日死亡個案為53人，但若以7日移動平均線看，平均每天死亡人數為43.4人，從圖中也未發現春節前後有顯著死亡統計差異，也沒有死亡暴增一說。

王必勝表示，若選擇短時間、高峰期進行數字解讀，就可能有失真問題，疫情至今已經3年，相信民眾也很了解這些事情。不過，他也坦言，除了高齡與共病外，染疫死亡最重要的共通點就是沒打疫苗，人數占比達2/3，之後會拜訪接種率較高的縣市政府，請其提供建言，之後指揮中心也會做施打績效評比，針對績效較佳的縣市給予獎勵。

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