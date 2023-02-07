　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老命理師「洗腦9女」一夫多妻！逼少女靈修　恐嚇被外星人吃掉

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名74歲的命理師恐嚇未成年少女稱，她將會被外星人抓走並剝皮食用，唯有跟他發生性行為才能躲過一劫，並拿出幽浮的影片洗腦對方，然而少女不從，他便企圖硬上。警方事後以性侵未遂嫌疑將他逮捕，並發現17年前曾因強迫多名女性與他共同生活的嫌犯，如今更是和9名女子過著一夫多妻制的極樂生活。

根據《日本新聞網》報導，74歲的命理師涉谷博仁的43歲前妻涉谷千秋2022年12月12日向在打工時認識的10多歲未成年女同事聲稱，自己認識一名算命很準的命理師，並將少女帶到自家中。隨後涉谷博仁便拿出有關幽浮的影片，恐嚇少女稱，「妳馬上就會被外星人綁架，然後剝皮吃掉，但是只要妳跟我發生性行為，就不會死掉。」

涉谷博仁持續洗腦少女未果，便打算直接硬上，性侵對方，所幸最後沒有成功。但男子事後還威脅少女表示，如果將此事報警，他就無法將她從外星人手中救出，企圖藉此封口，不過少女最終仍在家人的說服下報警。

警方深入調查後，7日上午6時左右，前往涉谷博仁的家中查證，沒想到他竟拿出催淚瓦斯攻擊警察，導致6名警員受到輕傷，因此當場被以妨害公務與性侵未遂罪嫌逮捕。

警方表示，涉谷博仁17年前曾經和11名女性實施一夫多妻制，不僅如此，他還強迫其他女性和他一起生活，因此被判有罪。而如今的他更是反覆與不同女性結婚與離婚，和9名40多歲至70多歲的女子過著一夫多妻制的生活。

ET快訊
NIKE官網限時5折起！　熱門鞋款現省近2千
小中風後首露面！　連戰「滿頭白髮」：我已無愧國家民族
捷運站出口驚見「人生一條龍服務」！　網笑：生老病死都在這
快訊／陳柏惟被爆包庇渣男堂哥　基進黨曝3Q退黨內幕
快訊／前英超球星找到了！　和土耳其球隊總監「被埋瓦礫堆」中
土耳其當地「0°C」！　台灣國家隊「踏雪轉機」畫面曝
快訊／警開4槍射破輪胎！　嫌犯翻車受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏俄戰爭將滿1年！俄羅斯持續增兵　烏官員：2月15日後恐有新攻勢

美「天才兒童」9歲準備升大學！他跳級上課　高中不到3年就唸完

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光　媽苦笑：護士全都跑來看

老命理師「洗腦9女」一夫多妻！逼少女靈修　恐嚇被外星人吃掉

快訊／前英超球星找到了！　和土耳其球隊總監「被埋瓦礫堆」中

坐路邊休息！世界第二毒蛇突然「鑽進雙腿」　女淡定抽菸畫面曝光

憂嫩妻用手機「勾搭別的男人」...她遭醋尪暴打慘死　母淚崩：肺都被打破了

父母死後「屍體爛在家」！她謊稱雙親年邁不便見客　警秒識破

強震前怪象！土耳其夜空狂閃「神秘藍光」　恐怖地鳴轟天響

奇蹟！敘利亞1歲半女童「毫髮無傷」瓦礫堆中被抱出　家人多已喪命

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

烏俄戰爭將滿1年！俄羅斯持續增兵　烏官員：2月15日後恐有新攻勢

美「天才兒童」9歲準備升大學！他跳級上課　高中不到3年就唸完

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光　媽苦笑：護士全都跑來看

老命理師「洗腦9女」一夫多妻！逼少女靈修　恐嚇被外星人吃掉

快訊／前英超球星找到了！　和土耳其球隊總監「被埋瓦礫堆」中

坐路邊休息！世界第二毒蛇突然「鑽進雙腿」　女淡定抽菸畫面曝光

憂嫩妻用手機「勾搭別的男人」...她遭醋尪暴打慘死　母淚崩：肺都被打破了

父母死後「屍體爛在家」！她謊稱雙親年邁不便見客　警秒識破

強震前怪象！土耳其夜空狂閃「神秘藍光」　恐怖地鳴轟天響

奇蹟！敘利亞1歲半女童「毫髮無傷」瓦礫堆中被抱出　家人多已喪命

張耀文／扭轉人才斷鏈「去台化」危機　首重開源和優化

杜賓犬「雙手饋機車」淡定看台東炸寒單　阿爸：牠不怕鞭炮聲

涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

吹時尚風！台北郵局「兔兔郵差包小提燈」詢問爆表　領取方式曝

烏俄戰爭將滿1年！俄羅斯持續增兵　烏官員：2月15日後恐有新攻勢

欠500萬賭債搶彩券行　逃新加坡衝賭場試手氣…贏3萬回台秒被逮

「皮蛇」上身痛不欲生　嘉榮呼籲接種「帶狀皰疹疫苗」

同居女外出買汽油！桃園縱火3歲女童殞命　媽90%燒傷插管搶救中

李國毅曝和老婆感情產生「巨大變化」　1歲愛女看到賀軍翔也叫爸　

民進黨堅持台獨又要和平保台？　連勝文：真懷疑蔡英文智商

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

國際熱門新聞

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

驚悚瞬間！土耳其抗震豪宅秒崩塌

即／前英超球星找到了！　被埋在瓦礫堆中

救災反受困！　土耳其40名消防員遇建築倒塌活埋

年輕妹拒讓靠窗座位　竟一路被飆罵到降落

強震震垮敘利亞監獄！20名IS囚犯趁亂逃獄

按摩小姐姐「波濤胸湧」直擊！　高難度「上頂」專業服務

土耳其又震！中部「規模5.3強震」襲擊

受困瓦礫堆　媽搏命產子後斷氣

網憶921「土耳其迅速救援」　盼台派救難隊

外交部證實土耳其災區「有台灣人」

連線一半遇7.5震！土耳其記者抱童逃

土耳其強震畫面曝！增至逾3800死　超過5700棟建築倒塌

土耳其震前「夜空狂閃藍光」地鳴轟天

更多熱門

相關新聞

父母死後「屍體爛在家」！她說謊秒被警識破

父母死後「屍體爛在家」！她說謊秒被警識破

日本東京都一對年紀在80多歲到90多歲的高齡夫妻失聯多日，其中丈夫的弟弟因為聯絡不上哥哥而通報警方。警方上門查看後，卻被兩夫妻的女兒以「父母身體微恙，無法見客」為由，擋在門外。警方驚覺有異，要求進屋，結果分別在房間與廁所發現兩夫妻的遺體，其中男子已經白骨化，婦人則是仍在腐敗中。

金正恩高喊「加強備戰」！　諾：擴大軍演

金正恩高喊「加強備戰」！　諾：擴大軍演

南韓發現北韓氣球進入領空　下令加強監視

南韓發現北韓氣球進入領空　下令加強監視

沖繩無人島被中國人買走！

沖繩無人島被中國人買走！

韓滑冰選手「歸化中國」　披中國戰袍首奪金

韓滑冰選手「歸化中國」　披中國戰袍首奪金

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

手搖飲限時1天「珍珠奶茶買1送1」

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面