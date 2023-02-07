老命理師「洗腦9女」一夫多妻！逼少女靈修　恐嚇被外星人吃掉

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名74歲的命理師恐嚇未成年少女稱，她將會被外星人抓走並剝皮食用，唯有跟他發生性行為才能躲過一劫，並拿出幽浮的影片洗腦對方，然而少女不從，他便企圖硬上。警方事後以性侵未遂嫌疑將他逮捕，並發現17年前曾因強迫多名女性與他共同生活的嫌犯，如今更是和9名女子過著一夫多妻制的極樂生活。

根據《日本新聞網》報導，74歲的命理師涉谷博仁的43歲前妻涉谷千秋2022年12月12日向在打工時認識的10多歲未成年女同事聲稱，自己認識一名算命很準的命理師，並將少女帶到自家中。隨後涉谷博仁便拿出有關幽浮的影片，恐嚇少女稱，「妳馬上就會被外星人綁架，然後剝皮吃掉，但是只要妳跟我發生性行為，就不會死掉。」

涉谷博仁持續洗腦少女未果，便打算直接硬上，性侵對方，所幸最後沒有成功。但男子事後還威脅少女表示，如果將此事報警，他就無法將她從外星人手中救出，企圖藉此封口，不過少女最終仍在家人的說服下報警。

警方深入調查後，7日上午6時左右，前往涉谷博仁的家中查證，沒想到他竟拿出催淚瓦斯攻擊警察，導致6名警員受到輕傷，因此當場被以妨害公務與性侵未遂罪嫌逮捕。

警方表示，涉谷博仁17年前曾經和11名女性實施一夫多妻制，不僅如此，他還強迫其他女性和他一起生活，因此被判有罪。而如今的他更是反覆與不同女性結婚與離婚，和9名40多歲至70多歲的女子過著一夫多妻制的生活。