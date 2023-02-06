石崇良接任健保署長「5大目標」：強化社會溝通、升級醫療資訊系統

▲新任健保署長石崇良。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保署今（6）日上午10時舉辦署長交接典禮，由衛福部長薛瑞元主持交接布達儀式，新任署長石崇良從代理署長李丞華手中接下印信。石崇良也列出5大工作目標，包括體系、財務、科技、法治與社會溝通等層面。他表示，將帶著「誠惶誠恐」心情，延續健保永續發展目標。

石崇良具有臨床醫師背景，曾任臺大醫院急診醫學部醫師以及衛生福利部綜合規劃司、醫事司司長及主任秘書等職務，長期在醫療暨公共衛生行政領域耕耘，資歷經歷完整、豐富，在健保、醫療生態及醫療衛生相關法規各業務均相當熟稔；擔任衛生福利部常務次長期間即督導社會保險司及健保署業務，對於健保政策運作，將可無縫接軌並賡續重要業務的執行。

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石崇良在致詞時提到，健保是台灣寶貴資產，歷屆健保總經理、署長一棒接一棒，解決不同時期所帶來的挑戰，讓健保成為世界上最了不起的成就與奇蹟。然而，挑戰不會終止，健保改革也不會有終點。今天是承蒙部長信任接棒，也感受到任重道遠，會依部長指示，進行5面向改革。

「大家都說健保不配合，不然由你做做看。」石崇良表示，在接任署長前，薛瑞元曾對他說過這句話。希望藉由他擔任醫事司長經驗，在體系上作出改善，讓健保成為高齡化社會的輔助工具、平台，前端導向保健預防，後端則與長照系統無縫接軌，達到全人、全程照顧。

▲新任健保署長石崇良（左）。（圖／記者湯興漢攝）

第二項變革則在財務面。石崇良提到，這是歷任署長、局長的重要挑戰，但前任衛福部長陳時中與現任薛部長都有「全民健康投資」概念，不單純將總額超過8千億的健保視為支出，上任後會就各給付項目進行檢討，對於新興醫療項目，只要民眾有需求，就會透過實證評估、依據，讓民眾得到有效照顧。

第三項工作目標則要強化digital health（數位健康）。石崇良表示，新冠疫情在不到半年時間超過800萬人確診，除了有賴指揮中心領導外，科技協助更是貢獻良多。

石崇良提到，前任健保署長李伯璋在過去幾年不斷強化健保資訊釀能，在疫情期間也推展口罩實名制、TOCC等，讓醫療人員即時查詢到接觸風險，在後續檢測、疫苗等，也能快速導入健保系統協助。在確定接任後，自己也交代龐一鳴處長出出「跨時代的次世代醫療資訊系統升級計畫」，以期能與國際接軌，提供各項醫療照顧服務。

最後兩項目標則分別為法制面與社會溝通面。石崇良表示，去年大法官在釋憲上，對於健保資料使用與海外國人停付保規定都有爭議，需要在期限內完成法規修訂。此外，健保法上路20多年，許多法規也須「與時俱進」做修正，未來也會積極推動。

由於健保全名是「全民」健保，為了避免健保過去「先上路再溝通」詬病，未來健保政策推行前，也會先與醫界、民眾等事先溝通協調，希望成為夥伴關係，讓健保永續發展，維持台灣灣最重要的價值。