開墾佛光山被信徒說「鬼都不來」　星雲法師笑回這句話

▲佛光山星雲法師圓寂。（資料照／民眾提供）



記者崔子柔／綜合報導

佛光山創辦人星雲法師5日辭世，享耆壽97歲，他50年前決定在台創立佛學院時，被信徒說「這地方連鬼都不來」，他則智慧地回覆一句話，「人來、佛來就可以」。

星雲法師1949年到台灣，1965年在高雄創辦壽山佛學院，但因為學生越來越多，他1967年在高雄大樹買下20於甲的麻竹園，帶著弟子和學生一起開墾，取名為「佛光山」。

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根據《中時新聞網》報導，當時有信徒看見還未開發的佛光山，忍不住說「這地方連鬼都不來」，不過星雲法師沒有因此動怒，反而是微笑著回應，「鬼不來沒關係，人來、佛來就可以」。

▲星雲法師在宗教界舉足輕重。（資料照）



星雲法師1927年生於大陸江蘇，11歲時隨母親到南京尋找行商失蹤的父親，意外在在棲霞山寺遇見住持志開上人並披剃出家，從此全心投入佛法的修持。

星雲在1949年初遷居台灣，來台後曾因不同派系佛教人士的攻擊被指稱為「匪諜」，遭到逮捕下獄23天，所幸最終在他人擔保下出獄，隨後便開始各項弘法工作，並在1967年變賣高雄佛教文化服務處房屋，購得高雄縣大樹鄉麻竹園二十餘甲山坡地作為建寺用地，定名為佛光山，之後逐步擴展規模，先後在世界各地創設的寺院道場達300所以上、佛教學院設立16所，信眾超過600萬人。

星雲法師晚年歷經多次手術，據了解，星雲法師近年外出行動幾乎都靠輪椅代步，甚至雙眼都看不清，但他仍開朗面對，「把病痛當作好朋友，人生會有不同想法，心情也會很輕鬆！」