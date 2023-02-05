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美菲最大聯合演習4月登場　美軍再增4地「菲律賓據點」建設權限

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

菲美兩國商定，美軍新增4處菲律賓據點建設權限，學者認為，可預先部署並作為可能的台海衝突後方支援。另外，迄今規模最大的菲美軍演4月將在近台灣的菲國島嶼登場。

台灣海峽發生衝突可能性升高之際，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2日拜會菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）。

會後，菲美兩國發表聲明宣布，計劃「加速全面實施」加強國防合作協議（EDCA），同意在「菲律賓戰略地區」指定4處美軍可建設的新地點，並完成美軍在5處菲國基地的建設。但新增據點於何處尚未公布。

「加強國防合作協議」使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。

另一方面，馬尼拉當局1月下旬宣布，菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演將於4月24日到27日在小馬可仕家鄉北伊羅科斯省（Ilocos Norte）登場。

去年「肩並肩」演習出動近9000人，創30年來紀錄。今年兩國更將出動約1萬6000名軍力，是史上最大規模的菲美聯合軍演。

北伊羅科斯省是距台灣最近的菲律賓省分之一。菲國軍方指出，今年演習區域將涵蓋位於巴士海峽的富加鳥（Fuga）、卡拉顏島（Calayan）及巴丹群島（Batanes）。其中，巴丹群島距台灣僅100多公里。

菲國軍方表示，將在北伊羅科斯省布哥斯鎮（Burgos）沿岸防空基地進行實彈演習，以測試菲美兩國新取得的武器系統。巴士海峽島嶼則將用於空中機動作戰及後勤演習。

針對菲美兩國新增4處EDCA據點，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東南亞研究主任波林（Greg Poling）撰文表示，考慮到美菲兩國對南海的重視，雙方商定的新據點至少有一個應會位於鄰近南海的巴拉旺省（Palawan），例如蠔灣（Oyster Bay）海軍基地。

另外，為推進兩國在菲國南部的反恐和海上安全合作，可能有一兩個據點位於民答那峨島。

文中指出，但更重要的新據點將位於呂宋島。其中一個可能性是位於蘇比克灣前韓進造船廠的菲律賓新海軍設施；另一個設施也許位於呂宋島北部，例如鄰近台灣的卡加延省（Cagayan），可監控、預先部署並作為可能的台海衝突後方支援。

波林說，呂宋島北部海岸距台灣僅200英里，且近20萬菲律賓公民居住在台灣，「菲律賓官員越來越了解到，台灣周邊的任何危機都將涉及他們的國家安全利益」。

他指出，美菲同盟持續現代化，將更緊密融入區域其他安全架構，尤其是美澳日聯盟。

小馬可仕預定8日到12日前往日本工作訪問。訪日期間，菲律賓國防部和日本防衛省預定簽署涉及人道援助及災難防救的合作協議。

日菲正在進行「相互准入協定」（RAA）及「物品勞務相互提供協定」（ACSA）協商。前者將允許日本自衛隊像美國和澳洲軍隊一樣在菲律賓領土進行演習和其他活動。

波林說，日菲兩國若在4月的菲美聯合演習前簽署相互准入協定，日本和澳洲可能都會參與今年的肩並肩大型軍演。

國立政治大學外交政策研究中心訪問學者、台灣獎學金得主畢特洛（Lucio Blanco Pitlo III）認為，新增的EDCA據點應與菲國軍方去年透露地點相差無幾，即位於鄰近台灣的卡加延省、伊薩貝拉省（Isabela）、巴拉旺省和蘇比克灣所在的三描禮士省（Zambales）。

畢特洛告訴中央社，美軍新增菲律賓據點建設權限對華府及其盟友的「綜合威懾戰略」是巨大的勝利，將有助於美國因應台灣和南海突發事件的能力。

不過，他表示，這些地點可能增加美中兩國飛機和船艦近距離接觸的機率，增加發生事故或誤判的可能性，也使北京更加感受到壓力。

菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）說，去年8月以來，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）和奧斯汀接連訪菲，一方面由於台海情勢緊張，另一方面為監控南海事態發展。

他表示，小馬可仕年初訪問北京，菲中兩國雖建立外交部直接溝通機制，避免在南海問題產生誤判或誤解，但南海情勢並未因而緩和。相對來說，華府對此較為積極，並提供馬尼拉更多具體的國防基礎設施，因此在與北京的競爭中取得優勢。

不過，卡貝薩告訴中央社，馬尼拉雖同意新增EDCA據點，看起來菲律賓已轉向親美，「事實並非如此」。

他表示，現在剛好菲律賓和美國的國家利益在同一水平上，因此做出新增EDCA據點的決定。但在菲中關係上「目前我們不想惹麻煩，因為我們承擔不起」，馬尼拉仍將在美中兩大強權間尋求平衡。

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