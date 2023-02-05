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2線燈會接駁公車直達「台灣燈會」展區　北市府呼籲民眾多加利用

▲▼ 台灣燈會主燈點燈彩排搶先曝光。（圖／記者李姿慧攝）

▲「2023台灣燈會在台北」於112年2月5日至19日舉行，台北市公共運輸處規劃2線接駁公車。（圖／記者李姿慧攝）

記者黃士原／台北報導

「2023台灣燈會在台北」於112年2月5日至19日舉行，為服務賞燈人潮，台北市公共運輸處規劃2線接駁公車，燈會1號線為展區巡迴接駁，燈會2號線為服務松山車站至展區，尖峰班距分別為5分鐘及10分鐘。

接駁公車乘車各站點均有服務人員穿著背心、持手舉牌引導乘車，行駛動線、服務時間及乘車地點說明如下：

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一、燈會1號線(周一~周四：14時~22時30分，周五~周日：10時~22時30分)

（一）行駛動線：忠孝東路-松仁路-信義路-基隆路-1號道路-仁愛路(公專道)-仁愛路(慢車道)-復興南路。

（二）班距：尖峰(17:00~22:00)：5分鐘，週一~週四14:00~17:00及週五~週日10:00~17:00：10分鐘，22:00後班次為22:00，22:15，22:30。

（三）站點：

1.捷運國父紀念館(忠孝)

2.捷運市政府站

3.興雅國中

4.捷運台北101/世貿站(信義)

5.國父紀念館

6.仁愛光復路口

7.仁愛延吉街口

8.仁愛國泰醫院

9.仁愛安和路口

10.聯合醫院仁愛院區

11.頂好市場

12.捷運忠孝敦化站

二、燈會2號線(周一~周四：14時~22時，周五~周日：10時~22時)

（一）行駛動線：松山車站北側客運停靠區-八德路-中坡北路-松隆路-松山路-松德路-信義路-光復南路-八德路-松山車站停靠區。

（二）班距：尖峰(17:00~22:00)：10分鐘，周一~周四平日14:00~17:00及周五~周日10:00~17:00：15分鐘。

（三）站點：

1.松山車站

2.捷運台北101/世貿站(信義)

3.信義光復路口

4.國父紀念館

5.捷運國父紀念館站(光復)

2線接駁公車票價收費方式，普通、軍警、學生票：5元，其他票種（含定期票）：免費，於該2線接駁公車完成上下車刷卡，享有後續捷運、公車雙向轉乘優惠。

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