　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

湖南高速49車連環撞！16人慘死、66人受傷　「車疊車」畫面曝

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南長沙4日下午5時許發生高速公路多車追撞事故，現場一片狼藉，根據官方最新通報，已造成16人死亡、66人受傷，累計涉及車輛49輛。

▲▼湖南高速公路重大傷亡車禍！數十輛追撞「車疊車」爆炸燃起大火。（圖／翻攝微博）

▲事故現場。（圖／翻攝微博）

通報指出，2023年2月4日下午5時許，許廣高速南往北方向676公里路段，先後發生多起交通事故，涉事部分車輛起火。

初步調查顯示，前後約10分鐘內共發生5起交通事故，1起事故造成7人死亡、涉及車輛7台；3起事故各造成3人死亡，分別涉及車輛11台、10台、9台。

通報接著稱，另一起事故未造成人員死亡，涉及車輛12台；事故另造成66人受傷，傷者已及時送醫院全力治療，其中8人傷勢較重，生命體徵暫時平穩。

通報指出，事故發生後，湖南省委、省政府和公安部、應急管理部等相關部門高度重視，省領導和公安、交通運輸、應急、消防、衛健等部門救援人員迅速趕赴現場，聯動長沙市區兩級政府積極開展現場搜救、傷員救治、交通疏導等工作。

目前，事發路段已恢復通行，與救援工作同步展開的事故調查和相關善後處置正有序進行。

網路流傳顯示，事故路段有非常多輛貨車、客車撞成一團，甚至有「車疊車」的情況發生，而一旁還有明顯的大火，高速公路下方也有火勢蔓延。目擊者透露，當時路面上的霧很大，他在高速公路塞了2、3個小時，最後從應急車道離開。

ET快訊
冷凍肉「泡水退冰」錯了！　專家示警：風險更高
福原愛拼復出瘦到尖下巴現形！　被酸「沒以前好看」
短髮妹「邊笑邊晃北半球」！　球迷秒認出：場上最辣
快訊／賓士休旅碰撞機車！女騎士捲入車底　救出已無心跳
快訊／湖南高速公路42車追撞！16死66傷　「車疊車」爆炸畫
炎亞綸東京逛街「偶遇台灣國民媽媽」　曝合照：全世界都在日本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遊客手機墜700公尺深溪谷　風景區「抽水8小時」成功找回

湖南高速49車連環撞！16人慘死、66人受傷　「車疊車」畫面曝

氣球事件衝擊中美難互信　陸學者：雙方要顯著改善關係得依靠奇蹟

扯！助兒抓海鷗塞瓶子　遊客怒吼「快放！」離譜父母罰金出爐

快訊／美軍擊落中國間諜氣球　陸國防部：保留「必要手段」權利

湖南高速公路「49車連環撞」　16死66傷「車疊車」爆炸起火！

吉林女高中生失蹤92天透端倪？　其父稱「近期有結果」直播案情

廣東佛山發生3.2地震　香港、廣州、深圳有感

陸學者：南海比台海更危險　中美真正挑戰是「意外衝突」

陸經濟復甦多地開啟「搶人大戰」　為企業招聘足夠人力開工

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

遊客手機墜700公尺深溪谷　風景區「抽水8小時」成功找回

湖南高速49車連環撞！16人慘死、66人受傷　「車疊車」畫面曝

氣球事件衝擊中美難互信　陸學者：雙方要顯著改善關係得依靠奇蹟

扯！助兒抓海鷗塞瓶子　遊客怒吼「快放！」離譜父母罰金出爐

快訊／美軍擊落中國間諜氣球　陸國防部：保留「必要手段」權利

湖南高速公路「49車連環撞」　16死66傷「車疊車」爆炸起火！

吉林女高中生失蹤92天透端倪？　其父稱「近期有結果」直播案情

廣東佛山發生3.2地震　香港、廣州、深圳有感

陸學者：南海比台海更危險　中美真正挑戰是「意外衝突」

陸經濟復甦多地開啟「搶人大戰」　為企業招聘足夠人力開工

塔台出包！貨機著陸一半赫見跑道還有客機　驚險掠過頭頂畫面曝

八軍團二兵休假疑輕生引發火燒車　被拉出緊急送醫仍不治

「六大振興」被議員爆詐騙市民　北市府：會加入新元素調整

南韓「挺同牧師」林寶拉辭世！推廣酷兒聖經　遭主流基督教抨擊異端

冷凍肉「泡水退冰」錯了！專家示警：風險更高　最佳解凍3方式

明迎鋒面雨彈全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」時間點出爐

小三毀約聯絡人夫6次「討拍」　正宮索賠300萬！追愛代價曝光

網美民宿開1.7億挑戰求賣　1年拉扯打8折成交

巨乳媽太性感！私下「色色帳號」在家長群流傳　7歲兒被迫轉學

2線燈會接駁公車直達「台灣燈會」展區　北市府呼籲民眾多加利用

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

美軍擊落間諜氣球　陸國防部回應

她新婚才7天　痛打老公濺血送醫

湖南高速49車連環撞！16人慘死、66人受傷

解放軍新MV「喝金酒認親」

古代殉葬妃子為何「腿開開」？恐怖原因曝

百萬網美遭漫展驅趕！深夜告別世界

登記離婚路上「車拋錨6次」 網友妙回：丈夫低頭了，給個台階下吧

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

正妹業務績效好　被客戶爆：搞我老公

舞龍隊耍無賴衝店家女試衣間討紅包 店主怒：女孩們都沒穿衣服

陸官媒痛批民進黨「裝睡」

扯！助兒抓海鷗塞瓶子　罰金出爐

尪外遇喊離還提「1要求」　她冷回：你趕緊走吧

更多熱門

相關新聞

國中生遭追撞慘斷牙　騎士神隱挨告

國中生遭追撞慘斷牙　騎士神隱挨告

新北市土城區一名國一男學生，在年前除夕夜跟媽媽外出步行去買東西，卻遭一名工人騎機車從後方撞倒，造成他2顆門牙斷裂，事後工人做完事故筆錄後就神隱避不見面，家長氣炸提告，男學生也因斷牙吃飯都要花上3小時以上，內心相當害怕，也不願再走那條路，警方將依過失傷害罪送辦。

湖南高速公路49車連環撞　已造成16死66傷

湖南高速公路49車連環撞　已造成16死66傷

穿越雙黃線害騎士慘摔亡　台中婦賠90萬獲緩刑

穿越雙黃線害騎士慘摔亡　台中婦賠90萬獲緩刑

即／台中三貼母子碰撞統聯　小孩嚇壞

即／台中三貼母子碰撞統聯　小孩嚇壞

騎士遭賓士撞飛30公尺慘死！家屬悲求目擊影像

騎士遭賓士撞飛30公尺慘死！家屬悲求目擊影像

關鍵字：

湖南車禍高速公路車禍

讀者迴響

熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

百元鈔「27種流水號」最夯！　收藏價跳增300倍

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面