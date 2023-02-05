湖南高速49車連環撞！16人慘死、66人受傷　「車疊車」畫面曝

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南長沙4日下午5時許發生高速公路多車追撞事故，現場一片狼藉，根據官方最新通報，已造成16人死亡、66人受傷，累計涉及車輛49輛。

▲事故現場。（圖／翻攝微博）

通報指出，2023年2月4日下午5時許，許廣高速南往北方向676公里路段，先後發生多起交通事故，涉事部分車輛起火。

初步調查顯示，前後約10分鐘內共發生5起交通事故，1起事故造成7人死亡、涉及車輛7台；3起事故各造成3人死亡，分別涉及車輛11台、10台、9台。

通報接著稱，另一起事故未造成人員死亡，涉及車輛12台；事故另造成66人受傷，傷者已及時送醫院全力治療，其中8人傷勢較重，生命體徵暫時平穩。

通報指出，事故發生後，湖南省委、省政府和公安部、應急管理部等相關部門高度重視，省領導和公安、交通運輸、應急、消防、衛健等部門救援人員迅速趕赴現場，聯動長沙市區兩級政府積極開展現場搜救、傷員救治、交通疏導等工作。

目前，事發路段已恢復通行，與救援工作同步展開的事故調查和相關善後處置正有序進行。

網路流傳顯示，事故路段有非常多輛貨車、客車撞成一團，甚至有「車疊車」的情況發生，而一旁還有明顯的大火，高速公路下方也有火勢蔓延。目擊者透露，當時路面上的霧很大，他在高速公路塞了2、3個小時，最後從應急車道離開。