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珠寶店鑽石項鍊失蹤！警調監控見「兇手」傻眼：果然識貨

記者葉睿涵／綜合報導

印度一家珠寶店最近赫然發現，陳列在展示架上的一條昂貴鑽石項鍊竟不翼而飛，不料警方調閱監控畫面後卻見到更令人驚訝的一幕，原來盜走珠寶的「真兇」居然是一隻老鼠，畫面在網上曝光後也引起網友熱議。

綜合外媒報導，印度安全警察部隊官員拉賈士（Rajesh Hingankar）近日在推特公開一段影片，分享警方在辦理一宗珠寶失竊案時遇到的奇事。原來，當地有一家珠寶店最近突然發現陳列在展示架上的鑽石項鍊不見了，不過店內卻沒有任何被破壞的痕跡。

▲▼印度一家珠寶店失竊，沒想到兇手居然是一隻老鼠。（組圖／CFP、翻攝自推特）

▲印度一家珠寶店失竊，沒想到兇手居然是一隻老鼠。（組圖／CFP、翻攝自推特）

走投無路的他們只好向警方求助，沒想到警方到現場調閱監控畫面後卻發現，原來當著眾人面前大膽偷走項鍊的不是別人，而是一隻灰色的老鼠，令眾人驚訝不已。

從現場畫面可見，這隻老鼠在接近展示架後，很快便被項鍊亮晶晶的鑽石所吸引，於是在架上探頭探腦地伺機而動，不一會從高處躍下直奔項鍊而去。老鼠精準地落在珠寶展台上，下秒迅速叼起項鍊往暗處跑去，很快地便消失在畫面中。

事情的真相水落石出後，拉賈士頓覺十分有趣，於是便將畫面上傳到推特與網友分享，並配文「這隻老鼠會為誰盜走鑽石項鍊呢？」影片在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友注意，紛紛留言打趣道，「這是老鼠先生為情人節做的準備」、「牠看起來有個很兇的女朋友」、「這老鼠相當識貨」。

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