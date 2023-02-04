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3月嫩嬰肺炎住院「衰遇庸醫」　火熱鐵棒51次戳腹慘死

▲▼嬰兒。（圖／CFP）

▲印度一名嬰兒感染肺炎後，庸醫不僅未給她用藥，反而以熱鐵棒狂戳腹部51下，導致女嬰未及時診治而死，下同。示意圖，與本新聞無關。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

印度中央邦近日發生了一起駭人聽聞的醫療事故，一名只有3個月大的肺炎患者在醫院接受治療時，腹部慘遭庸醫用熱鐵棒狂戳51下，導致這名嫩嬰出現呼吸困難等症狀，15天後在醫院病逝。

據印度媒體報導，這起悲劇發生於中央邦一個名叫Shahdol的部落聚集地。在當地，人們習慣在患者感染肺炎時，將加熱過的鐵棒放在腹部上，希望藉此達到「滅菌」和「止痛」的效果。

一名3個月大的女嬰最近因染上肺炎，被家人送到當地醫院治病，不料鄉村兒童護理中心（Anganwadi）的護理師卻發現，庸醫不僅未替女嬰用藥，反而還將熱鐵棒戳到女嬰的腹部，於是立即勸導女嬰父母停止「治療」，但小女孩也沒有再接受其他治療。

▲▼鐵棒。（圖／CFP）

數日後，女嬰的健康狀況惡化，並開始出現呼吸困難症狀，這時她的父母才願意向現代醫學求助，緊急將女兒送往另一家醫院，不過一切已為時太晚。報導稱，醫師表示，如果女嬰在病情惡化前就入院治療，那麼她就不會丟命。

這起事件是婦女和兒童發展官員到院視察時，發現女嬰屍身上有被人用鐵棒戳過的痕跡，要求政府介入調查後才被揭發。官員們表示，女嬰的屍體原本已被埋葬，但當局將在4日為這名小女孩驗屍。

報導稱，肺炎是由細菌、病毒和真菌等多種生物引起的發炎所致。當地的傳統療法雖然可能對減輕疼痛有效，但它也可能引發感染，甚至導致死亡。

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印度肺炎熱鐵棒

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