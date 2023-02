背靠旅館6樓陽台「圍欄突然脫落」！20歲考生墜落1樓慘死

▲20歲考生伊山舒陽台的圍欄,下秒竟直接墜落到1樓慘死。(圖/翻攝推特)



記者鄒鎮宇/綜合報導

印度一名20歲男考生伊山舒(Ishanshu Bhattacharya),日前跟友人在旅館的陽台聊天,沒想到他背靠陽台的圍欄時,圍欄竟直接脫落,讓伊山舒直接從6樓摔落至1樓死亡。

據印媒《新德里電視台》報導,伊山舒為了參加醫學考試到泰倫加納邦(Telangana)。伊山舒3日凌晨跟3名友人在旅館陽台聊天,4人陸續要進屋時,伊山舒突然往後想背靠著圍欄,但碰到圍欄的那一剎那,圍欄便直接脫落。

伊山舒跟著圍欄一起摔落至1樓,一旁的朋友見狀立刻衝上前,但來不及抓住伊山舒,只能將頭探出,立刻通知剛進屋的兩名友人求救。

警方表示,目前無法釐清伊山舒是摔倒碰到圍欄,或本來就想靠著圍欄,但圍欄明顯無法承受伊山舒的重量才會脫落。

Ishanshu Bhattacharya, 20, NEET aspirant from West Bengal died in an unfortunate incident in his hostel in #Kota, Rajasthan.



He was getting off to his room after spending time with his friends when he slipped off from the 6th floor of the balcony trying to wear slippers. pic.twitter.com/S0inBxtoEF